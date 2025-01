Remezón en la F1: aseguran que Aston Martin prepara mega oferta de más de un billón por Max Verstappen

La Fórmula 1 está a casi dos meses de arrancar una nueva temporada, pero nuevas informaciones vinculan al histórico Max Verstappen, cuatro veces campeón del mundo y piloto estrella de Red Bull, con Aston Martin, un posible y inédito movimiento que tiene una estratosférica suma de por medio.

Según informes del medio británico Daily Mail, el equipo liderado por Lawrence Stroll habría hecho una oferta sin precedentes al piloto holandés: un contrato valorado en 1.000 millones de libras (más de un billón de pesos chilenos, sí, un billón), incluyendo salario, bonificaciones y acciones del equipo.

Aunque Verstappen tiene contrato con Red Bull hasta 2028, los rumores de un posible movimiento han estado circulando desde 2024. En ese momento, se mencionó que Aston Martin estaba interesado en fichar al mejor piloto del momento, pero las conversaciones no llegaron a buen puerto.

Sin embargo, nuevos reportes han reavivado el tema, y ahora se habla de una cifra récord que convertiría a Verstappen en uno de los deportistas mejor pagados de la historia.

No obstante, desde Aston Martin, negaron categóricamente la existencia de tal oferta, pero según fuentes anónimas citadas por el Daily Mail, Jefferson Slack, director general comercial y de marketing del equipo, habría promovido la idea de contratar a Verstappen, aunque algunos sugieren que podría tratarse de una estrategia para cerrar otros acuerdos.

El propio Verstappen no ha dado demasiadas pistas. Cuando fue consultado por los rumores, uno de sus portavoces se limitó a responder: “Eso es bueno”, dejando el tema abierto a interpretaciones.

Desde la llegada de Lawrence Stroll al mando de Aston Martin, el equipo ha invertido agresivamente en infraestructura, personal y tecnología, atrayendo incluso a Adrian Newey, el ‘cerebro’ detrás de los éxitos recientes de Red Bull.

Sin embargo, con Fernando Alonso acercándose al ocaso de su carrera y Lance Stroll como un piloto protegido dentro del equipo, es evidente que Aston Martin necesita un líder sólido para mantenerse competitivo en el futuro de la Fórmula 1.

Por ahora, los rumores sobre Verstappen y Aston Martin siguen siendo eso: rumores. Pero en un deporte donde el dinero y el talento siempre están en juego, la posibilidad de un cambio histórico no puede descartarse por completo, menos tratándose del 4 veces campeón del mundo y de una franquicia con un poder adquisitivo de nivel demoledor.

Aston Martin target Max Verstappen in £1BILLION deal for Red Bull's four-time world champion to turn Formula One on its head – after signing up £20m-a-year star designer Adrian Newey https://t.co/WI9uzjaXWQ pic.twitter.com/f9h9Ga2CWi

— Daily Mail Online (@MailOnline) January 16, 2025