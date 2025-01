Chileno ’Nacho’ Cornejo completó gran actuación en el Rally Dakar: acabó séptimo en general de motos

El piloto chileno José Ignacio Cornejo cerró una gran actuación en el Rally Dakar 2025, cerrando el certamen automovilístico más difícil del mundo en el séptimo lugar en motos.

Este viernes, ‘Nacho’ completó la última etapa en Shubaytah -de 131 kilómetros de especial, con 61 de ellos cronometrados- con un tiempo de 00h 56′ 39” y en el decimocuarto puesto.

En la clasificación general, el chileno cerró séptimo con un tiempo acumulado de 54h 07′ 12”, a casi una hora del ganador del certamen.

Daniel Sanders se coronó este viernes campeón de la 47° edición del Rally Dakar en la categoría motos, convirtiéndose en el segundo australiano que conquista la competición después del doble éxito obtenido por Toby Price en 2016 y 2019.

Además, Sanders le dio a KTM su vigésimo éxito en la carrera, después de que la firma austriaca permaneció invicta de 2001 a 2019, antes de volver al primer puesto en 2023.

El español Tosha Schareina se clasificó segundo en la general y subió al podio en Shubaytah escoltando a Sanders, que dominó de principio a fin el Dakar y emuló a Marc Coma, que en 2000 ocupó el liderato de la prueba.

Schareina fue el único piloto que opuso algo de resistencia al australiano, y el segundo puesto -a 8 minutos y 50 segundos- le sabe a gloria en un Dakar muy duro debido a una lesión que sufrió en la quinta etapa y que le afectó a la clavícula.

Un año después de su emotivo primer podio en el Dakar, el francés Adrien Van Beveren (Honda) se apuntó uno más a su haber con otro tercer puesto y se convirtió así en el primer francés que consigue dos podios consecutivos desde Cyril Despres, ganador en 2012 y 2013.

El sudafricano Michael Docherty, también con KTM, marcó el mejor tiempo en la última especial de esta edición número 47 del Dakar, con tres segundos de ventaja sobre Van Beveren, en un trazado de 61 kilómetros.

⚡️ Daniel Sanders brought his thunder to #Dakar2025 and leaves as the clear winner! ⚡️

Big congrats to him and @KTM_Racing @redbullmotors 🏆 #DakarInSaudi pic.twitter.com/0mZJXPZQQq

— DAKAR RALLY (@dakar) January 17, 2025