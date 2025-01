Checo Pérez no cierra su legado en F1 y revela condiciones para regresar: "Lo único que consideraré"

Sergio Checo Pérez lleva más de un mes fuera del mundo de la Fórmula 1, todo luego de poner fin a su estadía en Red Bull en el cierre del 2024, pese a renovar contrato a mediados de la pasada temporada, algo que generó un gran remezón en el ‘Gran Circo’.

No obstante, su nombre ya ha sonado en otra gran competición en crecimiento, la Fórmula E, luego de que el padre de Pérez haya dejado el futuro de su hijo entre los posibles nombres para la siguiente temporada 2025.

Sin embargo, fue Sergio Checo Pérez quien en conversación con el canal oficial de la Fórmula 1, reveló que pasará con su futuro en el mundo del automovilismo.

En sus palabras, al tapatío comenzó detallando que “es muy pronto para tener una respuesta. Todo pasó muy rápido al final de la temporada, así que no lo esperaba”.

“Ahora estoy en una posición increíble, soñada, de la que ni siquiera me había dado cuenta, así que si me preguntas ahora, no lo sé. Estoy muy feliz con mi vida y emocionado por lo que viene”, deslizó.

Siguiendo esa línea, Pérez comentó que “si llega un buen proyecto interesante, definitivamente lo consideraré y lo pensaré. Todo llegará en su momento. Por ahora, mi prioridad en los próximos meses es divertirme, hacer lo que no he podido, viajar, estar con mi familia”.

“En los próximos seis meses tomaré una decisión sobre lo que quiero para el siguiente paso en mi carrera“, confesó.

Por último, aseguró que no está cerrado su legado en la máxima categoría del automovilismo, pero que solo regresará con una condición.

“Regresaré a la F1 si es lo que me va a hacer más feliz. Eso es lo único que consideraré, lo que me hará más feliz en los próximos años”, finalizó.

Con Liam Lawson reemplazando a Sergio Checo Pérez, el efecto dominó verá otro nuevo nombre en la parrilla de F1 este año. El subcampeón de la F2, Isack Hadjar, ocupará un lugar en RB Visa Cash App junto al ya reconocido Yuki Tsunoda.

