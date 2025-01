Franco Colapinto regresa a Fórmula 1 de la mano de Alpine: argentino confirmado como piloto de reserva

El piloto argentino Franco Colapinto regresará este 2025 a la Fórmula 1, gracias a que la escudería francesa Alpine lo integró como piloto de reserva.

El anuncio del equipo BWT Alpine Formula One Team detalla que se llegó a un acuerdo con Williams Racing, ex escudería de Colapinto, para cerrar un contrato de “varios años”.

El piloto argentino de 21 años asumirá el papel de piloto de pruebas y reserva para el próximo Campeonato Mundial de Fórmula 1 de la FIA de 2025.

Entre las funciones que cumplirá Franco Colapinto en el equipo Alpine, estará presente en diferentes Grandes Premios a lo largo del año. Asimismo, compartirá tareas de conducción con Paul Aron y Ryō Hirakawa en el Programa de Pruebas de Autos Anteriores.

Tras confirmarse el arribo a Alpine, Franco Colapinto, aseguró estar “muy emocionado de tener la oportunidad” de unirse al heredero de Renault en el ‘Gran Circo’.

“Quiero agradecer a Williams por todo su apoyo desde el momento en que me uní a la Academia hasta la última carrera en Abu Dhabi. Hicieron realidad mi sueño de competir en Fórmula 1 y siempre estaré agradecido por ello”. Asimismo, que “asumir este desafío con Alpine es un verdadero honor”.

Flavio Briatore, asesor ejecutivo del equipo francés, aseguró que en Alpine están “muy contentos” del un acuerdo alcanzado con Williams para fichar a Franco Colapinto.

“Claramente, Franco es uno de los mejores jóvenes talentos del automovilismo en este momento. Es justo decir que su aparición en la parrilla de Fórmula 1 el año pasado tomó a muchos, incluido yo, por sorpresa y sus actuaciones han sido muy impresionantes para un piloto novato”.

Añadió que el objetivo de contar con el piloto argentino es pensar en el futuro del equipo. “Tenemos la vista puesta en nuestro futuro y su fichaje significa que tenemos un gran grupo de jóvenes pilotos a los que recurrir y con los que trabajar para desarrollar el equipo para el éxito futuro”.

VAMOS FRANCO 🇦🇷

He joins us on a multi-year deal. Franco will be our Reserve Driver for 2025 👌

— BWT Alpine Formula One Team (@AlpineF1Team) January 9, 2025