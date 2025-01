Rally Dakar revela momento exacto en que Quintanilla fue asistido por rivales: no se podía levantar

Chile despertó con la lamentable noticia de que uno de los nacionales que estaba brillando en el desarrollo del Rally Dakar, Pablo Quintanilla, no podrá seguir en competencia, luego de sufrir un accidente que le costó la continuidad en las arenas de Arabia Saudita.

El piloto chileno sufrió una caída en el kilómetro 133 mientras intentaba alcanzar a los líderes de la carrera. Quedó inconsciente por algunos segundos en las arenas árabes, pero la rápida llegada del servicio de primeros auxilios y la ayuda de algunos rivales, provocaron que no pasara a mayores.

De hecho, la cuenta del Rally Dakar publicó hace minutos un video donde aparece el piloto francés Adrien Van Beveren y el argentino Lucas Benavides, quienes fueron los primeros en socorrer al chileno.

True Dakar Spirit: brothers in arms❤️ @A_Vanbeveren and @LBenavides77 assist @quintanilla102 as he left Stage 8️⃣ with a shoulder injury 💪 #Dakar2025 #DakarInSaudi pic.twitter.com/QCYIIin6V8

De hecho, el trasandino Lucas Benavides habló con Campeones Media y reveló detalles de la caída de Quintanilla y como se sobrepone tras ver un accidente de un adversario.

En sus palabras detalló que “veníamos muy bien hasta el accidente de Pablo Quintanilla. Fue una lastima lo que ocurrió. Afortunadamente pudimos asistirlo y después de eso quise poner el foco en la competencia, pero es difícil enfocarse después de ver un accidente así”.

Por su parte, el francés Adrien Van Beveren también comentó que “siempre te impacta ver a un piloto así en el suelo”.

El asistir a Quintanilla les pasó la cuenta a ambos pilotos, quienes en un momento perdieron la cima de la competencia en el día lunes, pero con el correr de la horas, la organización del Rally Dakar le devolvió los minutos perdidos y Lucas Benavides dominó el día seguido de Van Beveren.

🏁 Stage 8️⃣ – Bikes 🏍

Provisional top 3:

🥇Luciano Benavides

🥈Adrien Van Beveren

🥉Tosha Schareina

The time spent by Benavides and @A_Vanbeveren assisting @quintanilla102 was re-credited to the two riders. The Argentinean has therefore won the day’s special with a lead of… pic.twitter.com/sWPYQOEZUt

— DAKAR RALLY (@dakar) January 13, 2025