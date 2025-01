Correrá contra ex Fórmula 1: Nico Pino da el salto en su carrera y disputará las 24 horas de Daytona

Nicolás ‘Nico’ Pino dará inició a su 2025 compitiendo en las 24 Horas de Daytona del IMSA, una de las carreras más importantes y tradicionales del mundo motor. Un circuito en donde el chileno ya cuenta con grandes resultados.

El año pasado obtuvo la pole position en la categoría LMP2 y en 2023 un segundo lugar y pole position en LMP3. El gran salto para Nico Pino será estar presente en la máxima categoría de IMSA en los Grand Touring Prototype (GTP).

Correrá con el equipo alemán Proton Competition en el Porsche 963 junto con el ex Fórmula 1 y ganador de las 24 Horas de Le Mans, Neel Jani (Suiza) y Tristan Vautier (Francia).

El anuncio se hizo oficial durante la noche del domingo 12 de enero a través de las redes sociales de Nico Pino y de Proton Competition.

Tras la noticias, el piloto nacional comentó que “es el próximo paso en mi carrera y en la categoría máxima. Así que ya preparado, haciendo las maletas y a ver cómo nos va en esta primera experiencia (en la máxima categoría) en una de las carreras más importantes del mundo”.

En su categoría corren grandes y reconocidos pilotos mundiales, como los ex Fórmula 1: Kevin Magnussen, Daniil Kvyat y Romain Grosjean. El listado completo de pilotos ya fue entregado por la organización. Las 24 Horas de Daytona es una de las más importantes de IMSA.

Este año se correrá durante el fin de semana del 25 y 26 de enero. La carrera tiene 59 años de historia, se corre en el estado de Florida y es tradicionalmente la primera carrera del calendario IMSA, dando pie al inicio de la temporada.

Además de IMSA, Nico Pino seguirá en el Circuito Mundial de Resistencia (WEC) y Fórmula E en el programa de jóvenes pilotos del equipo Stellantins.

