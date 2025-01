Solo la tragedia lo detuvo: DAF Turbo Twin, el camión ’Monstruo’ que fue prohibido en el Rally Dakar

El Rally Dakar está en pleno desarrollo en las arenas del desierto extenso de Arabia Saudita, lugar hasta donde los mejores pilotos de diversas categorías (SSV, prototipos, motos, squad, camiones y más) luchar por dominar la extenuante carrera bajo extremas condiciones.

No obstante, hubo una época donde los camiones dominaron la escena de la competición y sobre todo, existió uno que rompió las leyes del automovilismo, el DAF Turbo Twin diseñado y creado por el neerlandés Jan De Rooy.

La categoría de camiones del Rally Dakar siempre ha fascinado con sus gigantes imponentes. Desde su llegada a Sudamérica en 2009, estas máquinas capturaron la atención del público, pero su historia se remonta al París-Dakar original en África, donde Jan De Rooy marcó un antes y un después.

En 1982, De Rooy debutó con un modesto DAF 1800 de 200 CV (CV= Caballos de Vapor o Fuerza), y aunque no logró terminar, esa experiencia sembró el sueño de construir un camión capaz de competir contra autos y motos en igualdad de condiciones.

De Rooy revolucionó la categoría en 1986 con el DAF Turbo Twin, un prototipo de 1.000 CV que alcanzaba los 200 km/h. Equipado con dos motores turboalimentados y tecnología innovadora, este camión no solo dominaba entre sus pares, sino que también desafiaba a los vehículos más veloces de la competencia del Dakar.

El Turbo Twin evolucionó en 1987, reduciendo su peso a 10 toneladas y mejorando su aerodinámica. Esta versión, conocida como Turbo Twin II, ganó la categoría camiones y llegó al 11º puesto en la general, demostrando que los camiones podían competir con los autos.

Para 1988, De Rooy presentó el DAF Turbo Twin X1, un verdadero Fórmula 1 del desierto. Con 1.200 CV, alcanzaba los 220 km/h y aceleraba de 0 a 100 km/h en 8,5 segundos. Este monstruo dominaba las etapas y se posicionaba entre los cinco mejores de la general, superando incluso a autos icónicos como el Peugeot 405 T16 de Ari Vatanen.

Jan de Rooy (DAF turbo twin) vs Ari Vatanen (Peugeot) pic.twitter.com/IV6QA9sy3T

#Dakar2025 Um duelo marcante da história do #DakarRally !

La historia de gloria se quebró en la etapa Djabo-Agadez, cuando el segundo camión del equipo, conducido por Theo Van de Rijt, sufrió un accidente mortal. A más de 180 km/h, el vehículo volcó violentamente y el copiloto Kees Van Loevezijn falleció en el impacto en 1998.

200km/h crash of this DAF Turbotwin X2.

Rest in Peace Kees van Loevezijn. pic.twitter.com/X61KsOir9A

— DAF FAN – DAF Trucks Fans International (@DAF_trucks_fans) June 19, 2024