"Lo que escribió es falso": director de Dakar fulminó a Cornejo y dio la cara tras críticas de chileno

José Ignacio Cornejo logró un tercer lugar en la quinta etapa del Rally Dakar 2025, pero antes de su destacada actuación, el piloto chileno generó controversia al criticar a la organización por supuesto favoritismo. Cornejo explotó en redes sociales al denunciar que no le reintegraron tiempo por problemas en su instrumento de navegación, mientras que sí lo hicieron con el líder de la carrera, Daniel Sanders. Ante esto, el director del Dakar, David Castera, respondió a las críticas calificándolas de falsas y una falta de respeto, asegurando que Cornejo no perdió tiempo y tendrá una reunión cara a cara para aclarar la situación.

José Ignacio Cornejo finalizó la quinta etapa del Rally Dakar 2025 con un tercer lugar. Previo a su resultado, que consiguió en la jornada disputada el jueves 9 de enero, el piloto chileno también hizo noticia por sus fuertes críticas a la organización de la competencia.

En concreto, el iquiqueño estalló en redes sociales al acusar favoritismo hacia otros corredores, luego de que su tiempo no le fuera reintegrado por problemas en su instrumento de navegación (roadbook).

Lo curioso, y lo que generó el fuerte descargo, fue que la dirección del evento sí le devolvió 5 minutos al australiano Daniel Sanders, líder de la carrera que sufrió la misma complicación que afectó al chileno.

“¿Por qué a unos sí y a otros no? ¿Hay que venir de un país del primer mundo para que te tomen en cuenta?”, fue parte de la punzante declaración de José Ignacio Cornejo al respecto.

La respuesta a Cornejo desde el Rally Dakar 2025

Tras la polémica, el director del Dakar, David Castera, tomó el guante y desde El Mercurio, le respondió a ‘Nacho’.

Reconociendo en primer lugar que “es verdad que hemos tenido problemas, pero solo con tres pilotos”, el francés dejó en claro su malestar por las críticas e incluso, afirmó que tendrá un ‘cara a cara’ con el chileno.

“No estoy contento con lo que ha escrito y se lo voy a decir personalmente, porque lo que ha dicho es totalmente falso. Hicimos el cálculo para él cuando le pasó el problema con la tablet y no ha perdido ni un segundo. Estaba con un grupo de pilotos al inicio y luego ha terminado delante de ellos. No le puedo devolver nada”, señaló.

En ese sentido, Castera recalcó que lo que José Ignacio Cornejo “ha escrito es falso y una falta de respeto”.