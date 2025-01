Fórmula 1 renueva vínculo con histórico GP de Bélgica en SPA Francorchamps: será carrera rotativa

La Fórmula 1 anunció este miércoles un nuevo acuerdo para renovar su vinculación con el Gran Premio de Bélgica que se corre en el circuito de Spa-Francorchamps para cuatro de los próximos seis años, según un comunicado de la propia competición.

El acuerdo incluye una mejora significativa del circuito, añadiendo dos nuevas gradas que aumentarían 10.000 asientos la capacidad e incluyendo espectáculos y actividades para los seguidores.

Esta extensión multianual incluye los grandes premios de 2026, 2027, 2029 y 2031. Por lo tanto, ni en 2028 ni en 2030 el campeonato de Fórmula 1 se disputará allí.

El circuito de Spa-Francorchamps es uno de los siete trazados que formaron parte del campeonato inaugural de la Fórmula 1 y ya acumula 57 grandes premios en su historia.

Stefano Domenicali, presidente y CEO de la Fórmula 1, agradeció al “promotor y al gobierno de Valona (región donde se ubica el trazado) su dedicación y pasión por apoyar la Fórmula 1 en Bélgica“.

Asimismo, Melchior Wathelet, presidente del Gran Premio de Spa y Vanessa Maes, CEO del Gran Premio de Spa, afirmaron estar “muy orgullosos con la renovación, que refleja la confianza mutua”.

El Gran Premio de Bélgica reunió la temporada pasada alrededor de 380.000 asistentes durante todo el fin de semana, que terminó con la victoria del británico Lewis Hamilton, su quinta en Spa.

