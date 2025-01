Sangre nueva en el ’Gran Circo’: los seis pilotos novatos que buscan dar el golpe en la Fórmula 1

La nueva temporada de la Fórmula 1 2025 arrancará con grandes sorpresa, luego de que antes del primer Gran Premio que se vivirá en Australia del 14 al 16 de marzo, los libres de prueba en Bahréin se tomarán el inicio del año de competición del 26 al 28 de febrero.

Esta nueva edición del ‘Gran Circo’ llega recargada de adrenalina y con diversos cambios en los volantes, luego del paso de Hamilton a Ferrari, de Carlos Sainz a Williams, la salida de Checo Pérez de Red Bull y el ascenso de Liam Lawson al puesto del mexicano.

Así también, habrán 6 novatos que harán su irrupción en la F1 y recorrerán sus primeros kilómetros en los mejores circuitos del mundo diseñados para la alta intensidad de los monoplaza de ‘Gran Circo’.

Uno de los que ya tiene experiencia, pero vivirá su primera temporada como piloto oficial es Liam Lawson, expiloto de RB Visa Cash App y que ahora logró el ascenso a Red Bull tras la salida de Checo Pérez.

El neozelandés de 22 años aterrizó en la filial de Red Bull reemplazando a Daniel Ricciardo. Ha logrado disputar un total de 11 carreras en su paso por la F1 (5 en 2023 y 6 en 2024), pero su intensidad al volante hizo que Red Bull se inclinara por su fichaje.

Así también, este 2025 tendrá a Ollie Bearman, piloto de la camada de Ferrari que disputó su primera carrera la pasada temporada 2024 reemplazando a Carlos Sainz en el GP de Arabia Saudita a principio de temporada.

2025: The year of the Rookies

One quarter of the grid will be made up of newcomers this season – and they're all @Formula2 graduates as well 🤩#F1 #RoadToF1 pic.twitter.com/6lfUY7slVE

— Formula 1 (@F1) January 2, 2025