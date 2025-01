"Chaleco" López gana tercera etapa del Rally Dakar y repunta en los SSV: ahora es cuarto en la general

El piloto chileno Francisco “Chaleco” López tuvo un brillante martes en el Rally Dakar 2025, tras ganar la tercera etapa en la categoría Side by Side (SSV).

El oriundo del Maule completó los 793 kilómetros entre Bisha y Al Henakiyah con un tiempo de 03h 46′ 37”, con más de 3 minutos de ventaja sobre su más cercano perseguidor.

Con esta victoria, el chileno escaló varios puestos en la clasificación general de la categoría Side by Side, ya que subió del noveno al cuarto lugar.

“Chaleco” López ahora figura con un tiempo acumulado de 23h 33′ 41”, a casi dos horas de distancia del líder, el francés Xavier de Soultrait.

El galo acumula un crono total de 20h 48′ 16”, aventajando en más de cinco minutos al estadounidense Brock Heger (20h 53′ 55”).

El podio momentáneo lo completa el portugués Alexandre Pinto (22h 00′ 50”), quien registra una y hora media menos que López.

