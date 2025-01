"Chaleco" López cierra segunda etapa para el olvido en Rally Dakar y pierde terreno en los SSV

El piloto chileno Francisco “Chaleco” López, junto a su navegante Juan Pablo Latrach, cerraron la segunda etapa del Rally Dakar 2025 con resultados negativos.

Luego de perder mucho tiempo en la primera parte de la especial, con problemas mecánicos incluidos, este lunes la dupla cruzó la línea de meta en la posición 14 tras 14h 46′ 46” de recorrido.

En la clasificación general, López ocupa la novena plaza en la categoría Side by Side, con un crono total de 19h 47′ 04”, a casi tres horas del líder.

El puntero de la categoría es el francés Xavier de Soultrait, quien fue segundo en la etapa 2 por detrás del estadounidense Brock Heger.

De Soultrait lidera la clasificación con un tiempo acumulado de 16h 57′ 52”, con casi 5 minutos de ventaja por sobre Heger (17h 03′ 06”).

El podio de los Side by Side en el Rally Dakar 2025 lo cierra, de momento, el portugués Alexandre Pinto (18h 00′ 41”).

They made it through the #48hChrono 💪#Dakar2025 #DakarInSaudi pic.twitter.com/9v9v6Rc1n9

— DAKAR RALLY (@dakar) January 6, 2025