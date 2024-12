Con "indirecta" a sus 2 pilotos: Alpine ilusiona a Argentina y no cierra la puerta a Colapinto en F1

VER RESUMEN Resumen automático generado con Inteligencia Artificial El futuro de Franco Colapinto en la Fórmula 1 se mantiene incierto luego de su participación con Williams en la temporada 2025, siendo su nombre ahora vinculado con Alpine. Rumores en el paddock sugieren que el argentino podría negociar un contrato con el equipo del Grupo Renault, e incluso se especula con la posibilidad de que reemplace a Jack Doohan. Flavio Briatore, asesor de Alpine, ha asegurado que iniciarán la temporada con Pierre Gasly y Doohan, pero dejó abierta la posibilidad de cambios a lo largo del año dependiendo del rendimiento de los pilotos, enfatizando que en la Fórmula 1 no se puede ser emocional. Aunque no hay confirmación oficial, la expectativa crece en torno al futuro de Colapinto en Alpine. Desarrollado por BioBioChile

El futuro de Franco Colapinto en la Fórmula 1, aunque incierto tras la conclusión de la temporada 2025 no deja de estar vinculado a Alpine.

En el paddock, los rumores han cobrado fuerza en las últimas carreras, sugiriendo que el bonaerense podría estar negociando un contrato con la escudería del Grupo Renault. Algunas versiones incluso señalan la posibilidad de que Jack Doohan, recientemente confirmado como uno pilotos titulares de Alpine, sea reemplazado por el joven latinoamericano.

Flavio Briatore, asesor de Alpine desde 2024, abordó el tema en una reciente entrevista con Le Parisien, reproducida por el medio especialista Motorsport. Ante la pregunta sobre la continuidad de Pierre Gasly y Jack Doohan para el inicio de la temporada 2025, Briatore respondió con humor: “De lo único que podemos estar seguros es de la muerte”.

Sin embargo, su mensaje fue claro: “Empezaremos el año con Pierre y Jack, puedo garantizarlo. Después, ya veremos a medida que avance la temporada. Mi prioridad es que el equipo esté en las condiciones adecuadas para obtener resultados. El piloto es quien debe culminar el trabajo de casi 1.000 personas que están detrás de él”.

El directivo italiano de Alpine, eso sí, dejó abierta la posibilidad de cambios a lo largo de la temporada, dependiendo del rendimiento de los pilotos.

“Si hay un piloto que no progresa, que no me da resultados, lo cambio. No se puede ser emocional en la Fórmula 1”, sentenció Briatore, sin mencionar a Colapinto ni a ningún otro candidato como parte de los posibles movimientos.

Por ahora, la expectativa crece en torno al futuro de Colapinto y su posible llegada a Alpine, aunque el equipo mantiene el silencio oficial sobre estas especulaciones.