Checo Pérez no se va: Red Bull confirma secundario rol para mexicano tras su salida de la Fórmula 1

No se va. Luego de que el equipo Red Bull de Fórmula 1 anunciara que el piloto mexicano Sergio “Checo” Pérez no correrá con ellos en la temporada 2025, desde el team de la bebida energética detallaron que el azteca seguirá en sus filas.

Eso sí, lo hará con un rol mucho menos protagónico al que tuvo en sus cuatro años vistiendo el uniforme de los austriacos.

Y es que según contó Christian Horner, jefe de equipo de Red Bull, Checo continuará trabajando con ellos pero lejos de las competencias de la F1.

“Todavía estará involucrado con el equipo. Hará un par de show runs con nosotros durante el próximo año”, indicó Horner, según detalla Marca.

“Era lo correcto para él, porque tampoco estaba disfrutando toda esta presión, el escrutinio y las expectativas cada fin de semana”, agregó el jefe del equipo de la bebida energética.

Cabe recordar que, con la salida del piloto mexicano, será el neozelandés Liam Lawson el nuevo compañero de Max Verstappen en Red Bull para la Fórmula 1 2025.

Welcome to the Team, @LiamLawson30 🇳🇿 Stepping up to Oracle Red Bull Racing for 2025 ⬆️

— Oracle Red Bull Racing (@redbullracing) December 19, 2024