Max Verstappen asegura que lo castigaron "como a un niño" y critica a la FIA: "¿Qué estamos haciendo?"

El neerlandés Max Verstappen, que este 2024 alcanzó su cuarto título mundial consecutivo de Fórmula 1, insistió en sus críticas a la Federación Internacional de Automovilismo (FIA) por las sanciones que le aplicaron durante la temporada.

En un año donde McLaren y Ferrari dominaron el campeonato de constructores, Verstappen demostró su habilidad al superar las limitaciones de su monoplaza y llevarlo nuevamente a lo más alto.

Sin embargo, su camino al título no estuvo exento de polémicas. Verstappen fue protagonista de momentos controvertidos tanto dentro como fuera de la pista, especialmente por sus declaraciones en conferencias de prensa y durante las carreras.

Su frustración, expresada en ocasiones con palabras inapropiadas, le valió sanciones de la FIA, algo que sigue siendo motivo de crítica por parte del tetracampeón.

“Eso es algo que no me gusta de la Fórmula 1”, declaró en una entrevista para Viaplay. “Entiendo que no se pueden decir palabrotas en una rueda de prensa, pero fue una expresión espontánea“, dijo.

El neerlandés también defendió su postura sobre el lenguaje, argumentando que es parte del ambiente competitivo.

“Cuando tenía cinco años, me sentaba entre adultos que también usaban ese lenguaje. Es algo común, pero que te castiguen como a un niño pequeño me hace preguntarme: ¿qué estamos haciendo en este deporte?“, aseguró.

Rumores despejados y planes futuros de Max Verstappen

A pesar de las especulaciones sobre una posible salida anticipada, Verstappen confirmó que seguirá en Red Bull.

Además, reveló sus aspiraciones más allá de la Fórmula 1: competir en carreras de resistencia, incluyendo las legendarias 24 Horas de Le Mans. “Definitivamente quiero hacer resistencia después de mi paso por la Fórmula 1. Quiero estar en las carreras de 24 horas, todas las grandes”, aseguró.

Aunque a sus 27 años aún tiene tiempo para igualar los siete títulos mundiales de Michael Schumacher y Lewis Hamilton, Verstappen ha dejado claro que su permanencia en la categoría dependerá de seguir disfrutando del deporte.

“Naturalmente quiero seguir ganando, pero no lo haría solo por diversión”, afirmó.