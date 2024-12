La breve despedida de Verstappen a Checo Pérez tras salida del mexicano de Red Bull en la F1

El piloto mexicano Sergio “Checo” Pérez le puso fin a su vínculo con el equipo Red Bull, luego de oficializarse este miércoles que el azteca no continuará manejando para el team de la bebida energética.

“Estoy sumamente agradecido por los cuatro años con Red Bull y por la oportunidad de correr con un equipo increíble”, publicó el norteamericano en un comunicado.

“También ha sido un honor correr con Max Verstappen, tenerlo como compañero todos estos años y compartir nuestro éxitos”, agregó Pérez.

Poco después de anunciada la salida de Checo, fue Verstappen -actual tetracampeón de Fórmula 1– el que, con un breve mensaje, se despidió de quien fuera su compañero por cuatro años.

“Ha sido un absoluto placer conducir a tu lado. Hemos pasado momentos increíbles juntos que siempre recordaré. ¡Gracias, Checo!”, publicó el neerlandés en redes sociales.

It’s been an absolute pleasure driving alongside you 🙏 We’ve had some amazing moments together that I’ll always remember. Thank you, Checo! pic.twitter.com/iaUMunXZb3

— Max Verstappen (@Max33Verstappen) December 18, 2024