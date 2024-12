Fórmula 1: Norris triunfa en Abu Dhabi y abrocha histórico Campeonato de Constructores para McLaren

El inglés Lando Norris (McLaren) ganó el Gran Premio de Abu Dabi, el vigésimo cuarto y último del Mundial de Fórmula 1 -que se había anotado hace dos semanas el neerlandés Max Verstappen (Red Bull)-, disputado este domingo en el circuito de Yas Marina, donde el español Carlos Sainz se despidió de Ferrari con un segundo puesto y la escudería de Woking se alzó con el Campeonato de Constructores.

Norris, de 25 años, logró su cuarta victoria en la F1 -la cuarta de este año- y se aseguró el subcampeonato de pilotos al ganar por delante de Sainz -que firmó su vigésimo séptimo podio en la categoría reina- el vigésimo quinto con el equipo de Maranello- y del monegasco Charles Leclerc, el otro Ferrari; escudería que, a pesar de haber colocado a sus dos pilotos en el ‘cajón’, no le pudo arrebatar el Mundial de constructores a McLaren en la última prueba de la temporada.

Así, el equipo volvió a ganar el título de fabricantes de la Fórmula 1 tras 1998, temporada en que Mika Häkkinen y David Coulthard lo obtuvieron para el entonces West McLaren Mercedes.

McLAREN CLINCH THEIR FIRST CONSTRUCTORS' CHAMPIONSHIP OF THE 21ST CENTURY! 🏆

What an achievement, what a season! 🧡#F1 #AbuDhabiGP pic.twitter.com/e9Yyd6pcXo

— Formula 1 (@F1) December 8, 2024