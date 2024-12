Ferrari hará historia en la F1: hermanos Leclerc se estrenarán en los Libres del GP de Abu Dhabi

Un gran hito se llevará a cabo en la Fórmula 1 en el GP de Abu Dhabi, última fecha del calendario del Campeonato Mundial de la máxima categoría del automovilismo y todo en la mítica escudería, Ferrari, quienes presentarán a los hermanos Leclerc en suelo de Emiratos Árabes Unidos.

Resulta que para la última fecha del campeonato de F1 2024, temporada en donde Max Verstappen ya se alzó como tetracampeón, el ‘Cavallino Rampante’ lanzará a la pista de Abu Dhabi a Charles Leclerc, quien está peleando el segundo lugar de la clasificación y a su hermano, Arthur Leclerc.

Todo se realizará en los últimos libres de la temporada, algo que marcará todo un hito en el ‘Gran Circo’, ya que será la primera vez en la historia que dos hermanos estén piloteando en un mismo circuito para el mismo equipo.

Dicha información la confirmó el propio equipo italiano, quienes en sus redes sociales sorprendieron a todo el mundo fanático de la F1 al asegurar que “será la primera vez en la historia de la Fórmula 1 que dos hermanos estarán en pista al mismo tiempo y pilotando para el mismo equipo”.

De esta forma, el último GP de la temporada será uno de los más intensos que se han disputado en el último tiempo.

Esto debido a que se definirá las posiciones de la temporada en donde Charles Leclerc y Lando Norris compiten por ser el segundo y tercero detrás de Max Verstappen.

Así también, la disputa en el Campeonato de Constructores está al rojo vivo, con McLaren siendo puntero con 640 unidades, seguido de cerca por Ferrari con 619 y más atrás Red Bull con 581.

Making Formula 1 history 👑@Charles_leclerc and @arthur_leclerc7 will be taking part in Friday’s FP1 season as team-mates. You won't want to miss this 🤩 pic.twitter.com/lgUU2WAk7v

— Scuderia Ferrari HP (@ScuderiaFerrari) December 4, 2024