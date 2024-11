Ilusión en Argentina: captan a Colapinto y su mánager conversando con asesor de otra escudería de F1

VER RESUMEN Resumen automático generado con Inteligencia Artificial En la previa del Gran Premio de Qatar de la Fórmula 1, una foto de Franco Colapinto junto a Flavio Briatore, asesor de Alpine, ha generado gran expectativa entre los fanáticos argentinos, quienes sueñan con ver al piloto en la temporada 2025. Briatore había expresado previamente el interés de Alpine en el joven argentino, a quien calificó como un "futuro campeón de la Fórmula 1". La representante de Colapinto, Maria Catarineu, también aparece en la foto, mostrando su alegría. Red Bull Racing también ha manifestado interés en el piloto argentino, y aunque no se han dado detalles concretos, no se descarta su llegada a la Fórmula 1 para la próxima temporada. Desarrollado por BioBioChile

En la antesala de la carrera Sprint del Gran Premio de Qatar de la Fórmula 1, una foto de Franco Colapinto encendió la ilusión de sus fanáticos argentinos que sueñan con verlo en la próxima temporada 2025.

Apenas unas horas antes de que arranque la carrera en el Circuito Internacional de Qatar, al oriundo de Pilar se lo pudo observar muy feliz, hablando con Flavio Briatore, el asesor de la escudería francesa Alpine.

La imagen se conoció y difundió gracias a las redes sociales. En la misma, también se lo puede ver a Maria Catarineu, la representante del argentino, muy sonriente.

Hay que recordar que el propio Briatore ya había revelado el interés de Alpine en Colapinto hace un tiempo. Incluso, lo había clasificado de “futuro campeón de la Fórmula 1”.

Así, Alpine se sumaría a la pelea por los servicios del argentino, junto a Red Bull Racing, escudería que también tiene al argentino como candidato para su equipo secundario.

Incluso, la misma manager charló con ESPN y, si bien no dio nada de detalles, no descartó a Colapinto en la Fórmula 1 de cara al 2025: “Cuando tengamos una respuesta, la daremos. No se descarta, todavía quedan dos fines de semana. Al final de la temporada espero poder dar una respuesta que le guste a todo el mundo”.