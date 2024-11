Arriesgada maniobra de Verstappen a Russell quedó sin sanción en qualy del GP de Qatar de Fórmula 1

Max Verstappen (Red Bull), actual tetracampeón de la Fórmula 1, se quedó con la qualy al Gran Premio de Qatar y largará en el primer lugar este domingo.

Sin embargo, el desempeño del neerlandés contó con una arriesgada maniobra en contra del británico George Russell (Mercedes) que, por muy poco, no terminó con un accidente.

Cuando el piloto inglés realizaba su vuelta rápida en búsqueda de mejorar su tiempo, se encontró con el monoplaza de ‘Mad Max’ cerrándole el paso en dos ocasiones.

“Súper peligroso lo de Verstappen”, se quejó por radio Russell, quien tuvo que maniobrar para evitar estrellar su Mercedes con el monoplaza del neerlandés.

Pese al reclamo del equipo alemán y a la revisión de los comisarios, hasta el momento no hay castigos para Max Verstappen ni cambios en la grilla de salida.

Vale mencionar que el Gran Premio de Qatar de Fórmula 1 se disputa este domingo 1 de diciembre, desde las 13:00 horas de nuestro país.

MAX VERSTAPPEN TAKES POLE IN QATAR!

Unbelievably, his first pole since the Austrian Grand Prix in June!#F1 #QatarGP pic.twitter.com/iY5iTnPPd8

— Formula 1 (@F1) November 30, 2024