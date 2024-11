"¡Me jode cada puta vez!": la furia de Leclerc con su compañero Sainz por no seguir acuerdo de Ferrari

Resumen automático generado con Inteligencia Artificial

En Las Vegas, arde Ferrari con Charles Leclerc explotando contra su compañero Carlos Sainz por no respetar un acuerdo interno y adelantarlo a pesar de la indicación por radio de no hacerlo. La tensión se mantuvo hasta el final de la carrera con Leclerc expresando su malestar por la situación y la falta de respeto, incluso con duros comentarios por radio. A pesar de intentar enfriar la situación en zona mixta, Leclerc dejó claro que no estaba contento con Sainz. Con la ilusión de alcanzar el segundo puesto en la general, el monegasco quedó a 21 puntos de Lando Norris tras sumar en Las Vegas, enfocándose ahora en maximizar su rendimiento en las próximas carreras.