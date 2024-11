Max Verstappen acaba quinto y firma tetracampeonato de F1 en Las Vegas: Mercedes logró ’doblete’

El neerlandés Max Verstappen (Red Bull) se proclamó este domingo tetracampeón del mundo de Fórmula Uno en el GP de Las Vegas, una carrera que acabó quinto y en la que el británico George Russell (Mercedes) logró la tercera victoria de su carrera, al acabar por delante de su compañero Lewis Hamilton y el español Carlos Sainz (Ferrari), tercero.

A sus 27 años, Verstappen consiguió este domingo su cuarto Mundial consecutivo tras mostrar, una vez más, que sin el mejor coche también sabe competir, tras una carrera en la que se distanció del británico Lando Norris (McLaren) al inicio de la carrera, aunque nada pudo hacer ante el ritmo de Hamilton y el de Sainz, que firmó un nuevo y meritorio podio.

Max tenía que igualar o incluso perder sólo dos puntos respecto al británico Lando Norris (McLaren) para terminar como campeón del mundo en la carrera en la meca del juego y el exceso, y aunque por momentos llegó a ser segundo, terminó conformándose con la quinta posición para sellar, aun así, un nuevo campeonato más, el cuarto seguido.

Por su parte, el español Fernando Alonso (Aston Martin) acabó undécimo, una posición por detrás del mexicano ‘Checo’ Pérez (Red Bull) fue décimo, mientras que el argentino Franco Colapinto (Williams), que salió desde el ‘pit lane’ tras el accidente de este sábado, fue décimo cuarto.

El respeto en la salida imperó entre Verstappen y Norris, conscientes de lo que se jugaban, mientras que, por delante, Leclerc adelantaba primero a Gasly y después a Sainz en la primera curva y Russell trataba de controlar por el retrovisor de su monoplaza.

Con Leclerc segundo, el monegasco se volcó sobre Russell en el cuarto giro del circuito americano, pero mientras eso ocurría, Verstappen iniciaba su remontada rebasando a Gasly, que poco a poco iba rebajando su ritmo y que pasó del tercer puesto al abandono en apenas diez vueltas.

No obstante, el empuje de Leclerc por ir hacia el liderato le pasó una mala jugada, pues sus ruedas empezaron a desfallecer y Sainz, de hecho, aprovechó la situación para ponerse por delante, mientras Verstappen se colocaba a su vez tercero, aunque minutos después también pasaría al madrileño.

Winning in Vegas, what a moment!! A massive thank you to the whole team for your hard work all weekend, we deserved that 1-2. LET’S GO!!🍾🇺🇸 pic.twitter.com/z4Rh7YWbgE

— George Russell (@GeorgeRussell63) November 24, 2024