Fórmula 1: Mercedes dominó primeros libres del GP de Las Vegas con Hamilton líder y Russell segundo

El británico Lewis Hamilton encabezó en la madrugada de este viernes la primera sesión de entrenamientos libres del GP de Las Vegas con dominio de Mercedes, ya que su compañero y compatriota George Russell acabó en segunda posición.

El líder del campeonato de pilotos, el neerlandés Max Verstappen (Red Bull), logró el quinto mejor tiempo de estos libres.

Cabe recordar que Verstappen solo necesita igualar o incluso perder dos puntos respecto al británico Lando Norris (McLaren) en la carrera de Las Vegas para coronarse como campeón del mundo por cuarta vez.

Lando Norris, por su parte, fue el tercer piloto más rápido en estos primeros libres y dejó a Reino Unido con los tres primeros puestos de la sesión. El español Carlos Sainz (Ferrari) consiguió el sexto mejor tiempo y su compatriota Fernando Alonso, (Aston Martin) acabó en séptima posición.

Además, el mexicano Sergio Pérez (Red Bull) fue décimo, mientras que el argentino Franco Colapinto (Williams) terminó decimoséptimo.

Con unos 14 grados de temperatura en el arranque, la sesión estuvo marcada por la falta de agarre y por los problemas de los pilotos, con varias salidas de pista sin consecuencias, para manejarse en el circuito de la meca de los casinos.

FP2 CLASSIFICATION

