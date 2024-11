Red Bull enloquece tras histórica carrera de Verstappen en GP de Brasil: "Se vio al verdadero campeón"

La histórica victoria de Max Verstappen en el GP de Brasil, remontando desde la posición N°17 a N°1, significó un gran golpe a la mesa de la F1, Campeonato Mundial al que le quedan 3 fechas para finalizar.

Es por eso que el nuevo evento del ‘Gran Circo’ es clave para definir al nuevo campeón, ya que el Red Bull marcha con bastante delantera, pero algo tiene que decir al McLaren de Lando Norris en las últimas carreras.

Fuera de esto, lo vivido en el circuito Interlagos de Brasil dejó atónitos a todos, menos a Helmut Marko, asesor principal de Red Bull, quien siempre ha confiado en Verstappen y más ahora tras la brillante carrera bajo la lluvia en Brasil.

De hecho, el propio Marko reveló que apostó dinero por que Max Verstappen llegara al podio, pero siempre pensó que el tulipán iría por el mejor premio, la cima de la carrera.

En conversación con De Telegraaf, Helmut Marko contó que apostó 100 dólares a una subida al podio de Verstappen con el ingeniero de carrera de Max, Gianpiero Lambiase, quien no creía lo que podía hacer el piloto de 27 años.

En sus palabras, Marko detalló que “con el ingeniero de carrera de Max aposté a que subiría al podio. Lambiase no lo creía así. Apostamos 100 dólares, pero dije que solo un podio y ninguna victoria. Max siempre busca lo mejor”, asegurando que se quedó corto en su pronostico.

Más tarde y fiel a su estilo, apuntó contra todos los detractores de Verstappen en las últimas carreras, donde fue relegado en más de una vez del podio por las arremetidas de McLaren y Ferrari.

Con relación a esto, el asesor principal del equipo de Milton Keynes apuntó que “todas estas tonterías que se han difundido y luego esto. Max ha ido volando por Brasil”.

“Estuvo impecable y no podemos decir lo mismo de Lando Norris. ¿Es este un paso gigante hacia el título? No creo que valga el título aún, pero aquí se vio quien es el verdadero campeón”, finalizó Marko.

Cabe destacar que faltan 3 fechas para el final del Campeonato Mundial de F1 y por ahora, la siguiente carrera será este domingo 24 de noviembre en el GP de Las Vegas en EEUU, para posteriormente dar paso a la acción el 1 de diciembre en el GP de Qatar.

La última fecha será en el GP de Abu Dabi, cuando el domingo 8 de octubre se celebre el cierre del Campeonato Mundial de Fórmula 1 y se cierre la disputa por el mejor piloto y el mejor equipo de la temporada en el ‘Gran Circo’.

All eyes on the lead battle at Turn 1 👀pic.twitter.com/7A3y7SVnq4

— Oracle Red Bull Racing (@redbullracing) November 4, 2024