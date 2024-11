Fórmula 1: Oscar Piastri se luce en disputada qualy y largará primero en Sprint del GP de Brasil

El australiano Oscar Piastri (McLaren), saldrá primero este sábado, por delante de su compañero, el inglés Lando Norris, en la prueba Sprint del Gran Premio de Sao Paulo (Brasil), el vigésimo primero del Mundial de Fórmula 1, que se disputa en el circuito de Interlagos.

Piastri dominó la ‘mini calificación’ al ser el más rápido en la tercera y decisiva ronda (SQ3), en la que cubrió -como todos, con el neumático blando- los 4.309 metros de Interlagos en un minuto, ocho segundos y 899 milésimas, 29 menos que su compañero inglés y con 254 sobre el monegasco Charles Leclerc (Ferrari), que saldrá tercero.

OSCAR TAKES POLE FOR #F1SPRINT 👏👏👏

Piastri is joined by team mate Lando Norris on the front row. Charles Leclerc will start third.#F1 #BrazilGP pic.twitter.com/qPmcmKws6b

— Formula 1 (@F1) November 1, 2024