En medio de la tormenta en Red Bull: Ferrari domina con el 1-2 únicas pruebas libres del GP de EE.UU.

Carlos Sainz lideró este viernes la única sesión de entrenamientos libres del GP de Estados Unidos, en la que el español y su compañero Charles Leclerc mostraron un sorprendente dominio de Ferrari sobre el neerlandés Max Verstappen (Red Bull), tercero, y los McLaren.

Perseverante y regular en todos los sectores, Sainz no pintó de color púrpura ninguno de los tres tramos, pero su insistencia le hizo sellar un tiempo de un minuto, 33 segundos y 602 milésimas, registro con el que aguantó la salida a pista con gomas blandas de pilotos como el británico Lando Norris (McLaren) o Verstappen, que ni con una pista más rápida en los siete minutos finales pudieron rebajar el tiempo del madrileño.

El también español Fernando Alonso (Aston Martin), que estrenaba mejoras de Aston Martin, firmó la novena posición, mientras que el argentino Franco Colapinto (Williams) quedó decimonoveno y el mexicano Checo Pérez (Red Bull), decimosexto.

No obstante, los únicos entrenamientos libres del fin de semana apenas sirvieron para ver el ritmo real a una vuelta de los pilotos, que se centraron en probar simulaciones de carrera con neumáticos más duros y con más carga de combustible, puesto que por delante tienen dos clasificaciones y las dos carreras.

El ansia por subirse a los vehículos un mes después se vio en los británicos George Russel y Lewis Hamilton, de Mercedes, quienes se dieron un buen susto durante las primeras vueltas de reconocimiento al circuito, con sendas salidas de pista, mientras que Verstappen se acomodaba en la primera posición.

Pérez se quejaba de unas alturas que cambió sobre la marcha el coche de Alonso, un Aston Martin que se había presentado en Estados Unidos con su último gran paquete de mejoras de este año.

Estas novedades quieren ser “mitad para rendimiento actual y mitad para reconocer el coche de 2025”, según advirtió Alonso, e incluyen mejoras en el suelo, en el alerón delantero y en su ‘endplate’, además de en el difusor, en la cubierta motor y en el ‘floor edge’.

Sin tanta mejora, sólo dos, pero un cambio en el monoplaza obligado por la FIA, Red Bull lideró durante casi toda la sesión, pese a toda la tormenta producida en las últimas horas por el cambio de suelo.

El equipo austríaco, que encabeza un Verstappen líder del Mundial de pilotos, se vio obligado a eliminar un sistema que le habría permitido cambiar durante la temporada las alturas del suelo del coche entre la clasificación y la carrera.

Este cambio de reglajes habría dado una ventaja aerodinámica a Red Bull, puesto que los equipos tienen que mantener la misma altura del suelo de su coche tanto en clasificación como en carrera, pero los de estos únicos libres, fueran los que fueran, dieron buen resultado a la escudería, pues superó a McLaren, su gran rival por el campeonato.

Eso sí, no le dio para superar a un Carlos Sainz que fue el mejor de este inicio de fin de semana, en el que acabó con 21 milésimas menos que Leclerc, a la espera de una clasificación para la carrera al sprint que obligará a los pilotos a mostrar sus cartas.

