Piloto noruego sufrió violento impacto en el WRC de Europa Central: auto quedó destrozado en la pista

El WRC Rally de Europa Central ha comenzado con todo tras la triunfal visita a suelo chileno en el pasado mes de septiembre, pero uno de los pilotos que no estuvo en los senderos forestales del Bío Bío, Andreas Mikkelsen, ha tenido serios problemas para continuar en suelo checo en el Viejo Continente.

El primer día de competencia en Europa Central ha llevado la disputa hasta los coloridos senderos de República Checa, siendo Praga la locación ideal para jornada inaugural donde el excelso, Thierry Neuville, domina a placer y se encamina al título en la temporada.

No obstante, quien sufrió problemas en el team Hyundai (mismo de Neuville) fue el noruego Andreas Mikkelsen.

Al parecer, las hojas resbaladizas influyeron en la bandera roja de la etapa cuando Mikkelsen se desvió en una zona de hojas y chocó contra una valla de madera. El impacto causó daños importantes en la parte delantera de su i20 N, pero por suerte él y su copiloto Torstein Eriksen salieron ilesos.

De hecho, su auto debió ser retirado de la pista por una grúa, no sin antes ser un obstáculo a saltar para los pilotos que venían detrás hasta que los comisarios detuvieron toda la competición.

Mikkelsen, uno de los más experimentados de la parrilla, no logró terminar el trazado y debió abandonar la competición en República Checa, a la espera de que su i20 N pueda ser reparado.

Cabe destacar que por temas de puntos, sí Thierry Neuville logra ganar el Rally de Europa Central, se convertirá en el nuevo monarca del Campeonato Mundial de Rally y conseguirá su primera corona en la competición.

Andreas Mikkelsen lost the car and crashed hard into some wooden poles on the side of the road just after passing the fourth split. Not what Hyundai needed for their manufacturers' championship aspirations. #WRC #CER2024 pic.twitter.com/Jk7yp4hv39

FIRST MAJOR INCIDENT OF THE DAY!

No chance of going any further on Central European Rally today for Andreas Mikkelsen 🙅‍♂️

There's significant damage to the front and right side of his Hyundai i20 N Rally1 💥

The farmer's going to need a new fence too 🙈 #WRC pic.twitter.com/H7EBvuLNhj

— DirtFish (@DirtFishRally) October 18, 2024