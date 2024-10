Sébastien Ogier arranca fuerte el WRC de Europa Central: Neuville acecha con firme opción al título

El francés Sébastien Ogier (Toyota GR Yaris) es el primer líder del Rally de Europa Central, duodécima y penúltima prueba del Mundial y que se disputa hasta el domingo por carreteras de asfalto de Austria, República Checa y Alemania.

El ocho veces campeón del mundo aventaja por sólo 9 décimas de segundo al belga Thierry Neuville (Hyundai i20), líder del campeonato y que este fin de semana puede lograr su primer título.

Ogier y Neuville, cinco veces subcampeón, se repartieron los mejores tiempos en los dos primeros tramos de la carrera, que comenzó en Praga, y ocupan las dos primeras plazas separados por solamente nueve décimas.

A 1.7 segundos se coloca tercero el noruego Andreas Mikkelsen, compañero de equipo de Neuville, y a 2 segundos es cuarto el japonés Takamoto Katsuta, compañero de Ogier.

Más atrás marchan el estonio Ott Tänak (Hyundai), quinto a 2.1; el francés Adrien Fourmaux (Ford Puma), sexto a 2.4; el británico Elfyn Evans (Toyota), séptimo a 3-1; y el joven talento emergente finlandés de Toyota Sami Pajari, octavo a 6.1.

Neuville llega a la duodécima y penúltima prueba de la temporada con una ventaja de 29 puntos sobre su compañero de equipo y campeón en 2019, Ott Tänak; y de 41 y 46 respecto a Ogier y Evans.

Tras cinco años (2013, 2016, 2017, 2018 y 2019) rozando el título, Neuville puede poner ya punto final a la espera si en el Rally de Europa Central supera a Tänak por dos puntos, al tiempo que se asegura de no perder más de 10 respecto a Ogier y 15 respecto a Evans.

Neuville y su copiloto, Martijn Wydaeghe, ganaron el año pasado la edición inaugural de este rally.

Este viernes continúa el rally con la disputa de seis tramos cronometrados.

