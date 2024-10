Fórmula 1: todo lo que se juegan pilotos y equipos este fin de semana en el GP de Estados Unidos

Veintiséis días después del último Gran Premio, la Formula 1 vuelve a la acción de la mano del GP de Estados Unidos y otorga al británico Lando Norris y a su equipo, McLaren, la última bala para acechar al neerlandés Max Verstappen (Red Bull), a cuya escuadra ya han arrebatado el liderato del Mundial de Constructores.

A falta de seis circuitos para que termine el año, Verstappen lidera la clasificación con 52 puntos más que Lando Norris, con 279, que, aunque acumula dos triunfos en las cuatro últimas carreras, no ha logrado reducir en demasía la ventaja del triple campeón del mundo, que ha minimizado daños y ha extraído el máximo del monoplaza austríaco.

No obstante, este trazado de Las Américas, que cuenta con 5.513 metros y al que se le darán 56 vueltas el domingo para completar los 308.405 km, dará la oportunidad a Norris de ganar hasta 33 puntos -34 si además completa la vuelta rápida- puesto que más allá de la carrera dominical, habrá una carrera Sprint el sábado que reducirá a un sólo entrenamiento libre el fin de semana.

El dominio de McLaren, con un increíble progreso durante la temporada, no se ha visto traducido en esta segunda mitad del año en una persecución voraz sobre Verstappen, que a pesar de llevar ocho grandes premios sin lograr la victoria ha sabido mantener la distancia.

De hecho, si el neerlandés fuera segundo en los seis grandes premios que restan y Norris terminara campeón de todos ellos, Verstappen se embolsaría su cuarto Mundial de Pilotos, por lo que McLaren necesita ahora la ayuda del australiano Óscar Piastri que, ahora sí, sabe que las órdenes de equipo pasan por primar a Norris en contra de su rendimiento individual.

Por eso mismo, McLaren tiene la oportunidad de volcarse en Austin (Texas, EEUU) para seguir reduciendo la ventaja respecto a Verstappen y, de paso, aumentar los 31 puntos de diferencia entre el equipo austríaco (475 puntos) y el británico (516) en el Mundial de constructores.

Sin embargo, para ello necesita de un gran Oscar Piastri, al que ya no le vale con ser tercero, sino que debe intentar superar tanto a Verstappen como al monegasco Charles Leclerc (Ferrari).

DRIVER STANDINGS

A quick championship snapshot with six to go 👇

Max leads the way on 331 points

Lando trails him by 52 points

Charles is a 86 points off the lead

There are still 180 points up for grabs!#F1 pic.twitter.com/OcQdUYb8SH

— Formula 1 (@F1) October 16, 2024