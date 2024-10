FIA pone el grito en el cielo por calendario de Fórmula 1: advierte dificultad de tener 25 carreras

En la Fórmula 1, el actual Acuerdo de la Concordia (reglamento) permite 25 carreras por temporada y pese a ello, el presidente de la Federación Internacional de Automovilismo (FIA), Mohamed Ben Sulayem, dejó en claro que la normativa podría cambiar de cara a 2025.

Pese al interés de países por albergar una fecha, el último de ellos Argentina, la autoridad declaró en Motorsport que coincide con Stefano Domenicali, quien aseguró en el podcast Beyond The Grid que cree “que 24 es el número correcto”.

“Se cruza una barrera en la que se necesitan dos equipos, no podemos tener (más). ¿Los pilotos pueden soportarlo? Sólo quiero saberlo. Seamos sensatos y lógicos al respecto. ¿Los pilotos pueden soportarlo física y mentalmente? Esta es una pregunta que les haré a los pilotos. ¿Y qué pasa con los equipos?”, puntualizó.

“En cuanto a la FIA, no podemos hacerlo con un solo equipo. Tenemos que tener una rotación de dos equipos en lo que respecta al personal sobre el terreno”, complementó, exhibiendo así las dificultades en el armado del calendario.

“Quiero decir, no les voy a impedir que vayan a 25, porque es su derecho, ¿de acuerdo? Depende de ellos”, sentenció Ben Sulayem.

