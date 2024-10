Toyota se asocia con Haas y confirma su regreso a Fórmula 1 tras 15 años de ausencia

La líder automotriz nipona, Toyota Motor, anunció este viernes su regreso a la Fórmula 1 (F1) por primera vez desde 2009, tras asociarse con el equipo estadounidense MoneyGram Haas Team F1 en el desarrollo de vehículos.

Toyota participará, a través de su división de automovilismo Toyota Gazoo Racing (TGR), en el desarrollo aerodinámico de los monoplazas de competición de Haas. Todo en virtud de un “acuerdo plurianual de asociación técnica”, según un comunicado que la firma japonesa publicó hoy en su página web.

“Nos esforzaremos por fabricar mejores coches aprovechando nuestra experiencia en los deportes de motor”, expresó el presidente de Toyota Motor, Akio Toyoda, y añadió que “para empezar” se centrarán en “el desarrollo de los recursos humanos”.

De hecho, el acuerdo contempla que pilotos, ingenieros y mecánicos del fabricante de automóviles participen en las pruebas de pilotaje del único equipo estadounidense que compite en F1 para adquirir experiencia y aprender a manejar datos sobre conducción, y aplicar lo asimilado en la producción de los vehículos.

Con ello, Toyota busca “perfeccionar los tres elementos esenciales de la fabricación de automóviles: las personas, el proceso de desarrollo y el producto”.

“TGR pretende fortalecer aún más a las personas y aprender del proceso de desarrollo de MoneyGram Haas F1 Team, que es uno de los puntos fuertes del equipo en la competición, para acelerar la creación de automóviles cada vez mejores creados para los deportes de motor”, reza el comunicado de la empresa.

El logotipo corporativo de firma automotriz nipona aparecerá en los vehículos de Haas a partir de la próxima carrera de F1 en Estados Unidos, según la compañía.

Toyota entró por primera vez en el Campeonato Mundial de Fórmula 1 en el año 2002 y se retiró siete años más tarde, después de la temporada 2009, tras una caída en el negocio derivada de la crisis financiera mundial del 2008.

Toyota Motor es el mayor fabricante de automóviles del mundo por volumen y el valor con mayor capitalización en la Bolsa de Tokio.

Starting off our Technical Partnership at the home of Toyota 🇯🇵

Sharing our news as we look to contribute to the development of the automotive industry together 🤜🤛#HaasF1 #F1 pic.twitter.com/KmyXdBOFjf

— MoneyGram Haas F1 Team (@HaasF1Team) October 11, 2024