El ’Gran Circo’ busca su campeón: revisa las seis fechas que restan del calendario de Fórmula 1 2024

La Fórmula 1 se encuentra en un nuevo parón, a la espera de que la actividad se reanude en la recta final del Campeonato Mundial que en su fecha N°19 visitará suelo estadounidense para que los mejores pilotos de la categoría rueden por el circuito Las Américas en Austin, Texas.

Mientras eso se espera, es importante destacar que nada está asegurado en el ‘Gran Circo’, ya que este 2024 se está viviendo una infartante definición en donde Red Bull, McLaren, Ferrari e incluso Mercedes, pueden tocar la gloria en el desenlace del torneo.

Por ahora, Max Verstappen, el actual Bicampeón de la F1 se encuentra a la cabeza de la clasificación de pilotos con 331 puntos, seguido de cerca por quien podría arrebatarse el título en la actual temporada, Lando Norris abordo de su McLaren con 279 unidades.

No obstante, para que ese resultado se de y el británico con la escudería ‘papaya’ consigan el triunfo a fin de año, el piloto neerlandés de Red Bull no tendría que sumar unidades en las fechas que restan, algo muy complicado.

Eso sí, restan seis fechas del Campeonato Mundial de Fórmula 1 para definir al nuevo campeón.

Fecha N°19: GP de Estados Unidos

Este próximo domingo 20 de octubre, la acción del ‘Gran Circo’ aterriza en Estados Unidos y el circuito Las Américas de Austin, Texas, será el epicentro de la mejor competencia de motor del mundo, la F1.

En la pasada temporada, Max Verstappen fue el ganador de la carrera, seguido por Lando Norris y cerrando el podio, Carlos Sainz, tres pilotos que están disputando la parte alta de la clasificación en este 2024.

Fecha N°20: GP de Mexico

Posteriormente a Estados Unidos, las escuderías no tendrán que moverse mucho, ya que el domingo 27 de octubre será México el país que reciba la vigésima fecha de la F1.

En casa de Sergio ‘Checo’ Pérez, se espera que el piloto tapatío pueda brillar y superar su presentación del año pasado, cuando antes de los 30 segundos debió salir y abandonar la competencia debido a un impacto con uno monoplaza Ferrari.

El último campeón en suelo azteca fue el propio Verstappen, mientras que en la segunda ubicación arribó Lewis Hamilton y tercero, Charles Leclerc.

Fecha N°21: GP de Brasil

En noviembre, la Fórmula 1 visitará Sudamérica para disputar el GP de Brasil. Será el domingo 3 del mencionado mes donde el circuito Interlagos será el escenario de una nueva disputa en el ‘Gran Circo’.

Será Sao Paulo el lugar que podría definir el rumbo de la temporada, cuando el clima tropical y las inesperadas tormentas pongan a prueba a los mejores pilotos de F1.

Para sorpresa de nadie, Max Verstappen dominó Brasil y ya consolidaba su tricampeonato en la F1, en un circuito donde fue acompañado en el podio por Lando Norris y Fernando Alonso.

La antepenúltima fecha de la F1 en este 2024 se disputará en Estados Unidos, específicamente en el circuito Las Vegas de la emblemática ciudad norteamericana.

Será el 24 de noviembre que la parrilla de pilotos tendrá que correr en la noche, visitar la Sphere de Las Vegas y recorrer las calles en uno de los circuitos callejeros más interesantes para el espectador.

The Sphere has gone full Las Vegas mode overlooking the F1 circuit 🏎️

El último podio en dicha fecha fue Max Verstappen, Charles Leclerc y Sergio ‘Checo’ Pérez.

La penúltima fecha del 2024 se disputará en Qatar, en uno de los circuitos más intensos del calendario, debido al clima que se vive en Medio Oriente en el mes de noviembre.

Será el domingo 1 de diciembre el día que se dispute la F1 en el circuito Lusail, mismo circuito que confirmó como ganador en el 2023 a Max Verstappen y su tricampeonato.

Quienes ascendieron al podio en aquella ocasión fue Max Verstappen, Óscar Piastri y Lando Norris.

Será en Medio Oriente donde se defina todo en la actual temporada de F1, cuando la última fecha del calendario se dispute en Abu Dabi, en el reconocido y excelso circuito de Yas Marina.

En la temporada pasada, el GP de Abu Dabi también fue la fecha que cerró el calendario y entregó al piloto ‘tulipán’ su tercer título de F1, desatando una fiesta en Red Bull, quienes dominaron el campeonato de pilotos y de constructores.

Todo finalizará ese día domingo 8 de diciembre cuando Abu Dabi cierre la temporada en la Fórmula 1.

Let's make it six of the best, shall we? 🤩

Which of our final half-dozen races are you most excited for?#F1 pic.twitter.com/0ET7gnCtLK

— Formula 1 (@F1) October 10, 2024