Adrian Newey deja el hermetismo y explica su mediática salida de Red Bull: "Nos estábamos estancando"

Una de las grandes bajas que tendrá Red Bull en la temporada 2025 será en ‘Cerebro’ de la ingeniería detrás de los logros de la escudería, Adrian Newey, quien a contar de la próxima campaña será parte del team Aston Martin en la Fórmula 1.

Su salida -aunque sin querer- se volvió mediática y muchos medios y periodistas especializados apuntaron a los problemas de Christian Horner como la situación que catapultó su partida de Red Bull, pero ahora, tras varias semanas de su anuncio que lo relaciona a Aston Martin, rompió el silencio.

Fue en el podcast High Performance donde entregó detalles de su salida de Red Bull en donde aseguró: “Empecé a sentir que nos estábamos estancando un poco”.

“Empiezas a sentir que estás haciendo las cosas de manera mecánica, como si lo estuvieras haciendo en piloto automático, creo que esa es probablemente la mejor manera de describirlo”, apuntó.

Posteriormente reveló que no trabaja con el equipo directo de la F1 de Red Bull “después de Suzuka. Pero todavía he estado trabajando duro en el coche de pista RB17″.

Cabe destacar que el RB17 Hypercar es la obra maestra de Adrian Newey en Red Bull, auto en el que ha trabajado codo a codo con Christian Horner.

Con relación a esto, Newey detalló que el Hypercar trató de “aplicar todos los mismos principios que he aprendido de la Fórmula 1, pero en una aplicación diferente”.

REVEALED: Red Bull RB17 Hypercar!

🔥 The Adrian Newey-designed hypercar is here!

🔥 4.5-litre NA V10!

🔥 1,200hp!

🔥 15,000RPM red line!

🔥 Restricted top speed of 230mph!

🔥 900kg!

F1 power that anyone can drive!

Well, they can if they can afford the £6m price tag… 👀 pic.twitter.com/498DZbCgA2

