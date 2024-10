Piloto francés muere en el Rally de Marruecos tras violento impacto: "Se estrelló en las dunas"

El piloto de motos francés Frédéric Baudry murió este lunes tras sufrir un accidente durante la primera etapa del Rally de Marruecos, quinta y última prueba del Mundial de rally-raid, informaron los organizadores.

“Hoy, durante la etapa en bucle del Rally de Marruecos alrededor de Zagora, el motociclista Frédéric Baudry, que participaba por segunda vez en la carrera, se estrelló en las dunas en el kilómetro 97″, explicó el organizador David Castera, en declaraciones que recogió ‘L’Équipe.

Agregan que el piloto “fue atendido rápidamente por los médicos del helicóptero sanitario, que lo trasladaron al hospital de Zagora, donde lamentablemente falleció a las 16.45 horas (local)”.

Por último, el propio Castera añadió que “cayó a las dunas y estaba inconsciente cuando lo encontraron en el suelo”.

Cabe destacar que también se encuentran disputando el Rally de Marruecos diversos chilenos, quienes toman como aprendizaje los kilómetros en suelo africano para lo que será el Dakar 2025 en Arabia Saudita.

#RallyeduMaroc: Frédéric Baudry, in the bivouac before the start of today's stage

📸 Nomade Racing https://t.co/SH21qYESFB pic.twitter.com/Vqy1Nf9vp7

— Justin Nguyen 🏈🏁 (@ZappaOMatic) October 7, 2024