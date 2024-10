En Red Bull ponen en duda a ’Checo’ Pérez para 2025: buscan un compañero ’más joven’ para Verstappen

VER RESUMEN Resumen automático generado con Inteligencia Artificial La Fórmula 1 se encuentra en pausa antes de la próxima fecha en Estados Unidos en el circuito Las Américas el 20 de octubre. Red Bull ya planifica la próxima temporada que iniciará en Australia en 2025, pero la incertidumbre recae en el asiento de Sergio \'Checo\' Pérez, quien pese a renovar contrato, podría perder su lugar. Helmut Marko dejó abierta la posibilidad de un cambio y mencionó que lo ideal sería tener a alguien más joven junto a Max Verstappen. Además, reveló la molestia de Verstappen por amenazas tras ser castigado por la FIA y destacó que el neerlandés busca divertirse en el deporte, no necesariamente acumular múltiples títulos mundiales. En cuanto a un incidente en el Red Bull Ring, Marko defendió la actuación de Verstappen, indicando que se debería permitir a los pilotos competir con menos reglas. Desarrollado por BioBioChile

La Fórmula 1 se encuentra en parón ante de la nueva fecha que se disputará en Estados Unidos en el circuito Las Américas el próximo domingo 20 de octubre.

Mientras se espera por la fecha décimo novena del Campeonato de F1, en Red Bull ya están haciendo la planificación para la siguiente temporada que arrancará con el GP de Australia el 16 de marzo del 2025.

La incógnita está en los asientos de Red Bull y no por parte de Max Verstappen, mejor conductor que tiene la franquicia de la bebida energética, más bien los problemas los ha desatado Sergio ‘Checo’ Pérez, quien a pesar de haber renovado con RB, sigue tambaleando en su puesto para la siguiente temporada.

La continuidad de ‘Checo’ en duda

En declaraciones del máximo asesor de Red Bull, Helmut Marko al medio austríaco, ORF, dejó la puerta abierta para un cambio en el asiento de ‘Checo’, luego de ser consultado si Verstappen estará en Red Bull en la siguiente temporada.

En sus palabras, Helmut Marko detalló que “lo ideal sería con alguien de nuestro programa junior (más joven) a su lado”.

La molestia de Verstappen

Por otra parte, también subrayó que las amenazas de Verstappen tras ser castigado por la FIA por decir una ‘grosería’ durante la conferencia de prensa, debían tomarse enserio, ya que el neerlandés estaba pensando en dejar la F1 por este incidente, entre otros.

Con relación a esto, Marko apuntó que “Max no es como (Fernando) Alonso y (Lewis) Hamilton. Ellos corren mientras pueden ser físicamente competitivos. Él quiere ganar, pero que sea con cuatro, cinco o seis títulos mundiales no es su principal objetivo. Quiere divertirse en el deporte, como en el resto de su vida. Quiere trabajar en un entorno en el que se sienta cómodo”.

Siguiente esta línea, también reveló un incidente que molestó mucho a Verstappen al destacar que “en el Red Bull Ring con el accidente con Lando Norris. Allí se le acusó de correr mucho más duro o incluso ligeramente fuera de las reglas. Allí hizo lo que le permitía el reglamento. Cambió de línea y defendió su línea con firmeza”.

“Pero eso es lo que la gente quiere ver. Creo que en las carreras deberíamos volver al viejo proverbio: ¡Déjalos correr! No todo con reglas. Obviamente no puedes portarte mal, pero (no debería haber castigo) con interpretaciones tan desconsideradas”, finalizó.