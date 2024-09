Fórmula 1: Oscar Piastri domina las calles de un tenso GP de Azerbaiyán y Colapinto sella octavo lugar

El piloto australiano Oscar Piastri (McLaren) logró este domingo la victoria en el Gran Premio de Azerbaiyán, decimoséptima prueba del Mundial de Fórmula 1, en una carrera marcada por el accidente en la penúltima vuelta entre Carlos Sainz (Ferrari) y Sergio ‘Checo’ Pérez (Red Bull).

En una cita en la que consiguió adelantar a Charles Leclerc (Ferrari), ‘poleman’ del sábado, antes del ecuador de la carrera, Piastri exhibió su mejor pilotaje para conquistar su segunda victoria tras la de Hungría.

Así, encabezó el podio por delante del monegasco, segundo, y del británico George Russell (Mercedes), que heredó el tercer puesto tras el incidente entre Sainz y ‘Checo’.

A falta de dos giros para el final, cuando el madrileño había ganado la posición al mexicano para meterse en posiciones de podio, intentó cerrarle y se tocó con el de Red Bull, y ambos se fueron contra el muro. El coche de seguridad entró en escena y la carrera terminó con él en pista.

Otro de los beneficiados fue Fernando Alonso, que firmó la sexta plaza justo por detrás de Lando Norris (McLaren) -que remontó desde la decimoséptima posición de salida- y del vigente campeón, Max Verstappen (Red Bull).

Por su parte, el argentino Franco Colapinto (Williams) logró un octavo lugar en Azerbaiyán, que le permite sumar sus primeros cuatro puntos desde su llegada a la F1 como sustituto de Logan Sargeant.

Ahora, 59 puntos separan a Lando Norris de Verstappen, líder del Campeonato de Pilotos a falta de siete carreras y tres esprints para el final. Además, McLaren ha adelantado a Red Bull en el Mundial de Constructores.

