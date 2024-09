Leclerc en pole y Norris eliminado en la primera qualy: el orden de salida para el GP de Bakú de F1

El monegasco Charles Leclerc (Ferrari) arrancará primero este domingo en el Gran Premio de Azerbaiyán, el decimoséptimo del Mundial de F1, que se disputa en el circuito urbano de Baku.

Ronda clasificatoria marcada por la rápida eliminación de Lando Norris, segundo en el actual campeonato mundial y que partirá en el lugar 17.

Leclerc dominó la calificación al marcar el cubrir, en la tercera ronda de la misma (Q3), los 6.003 metros de la pista de la capital azerbaiyana -la cuarta más larga del campeonato- en un minuto, 41 segundos y 365 milésimas, 321 menos que el australiano Oscar Piastri (McLaren), que saldrá a su lado desde la primera fila.

Su compañero de escudería, el español Carlos Sainz (Ferrari) también tuvo una destacada sesión clasificatoria y saldrá tercero.

Sainz se quedó a 440 milésimas de su compañero monegasco y saldrá desde la segunda hilera, al lado de ‘Checo’, que acabó cuarto la calificación, a 448.

Otra de las sorpresas sabatinas fue el más que correcto desempeño del argentino Franco Colapinto (Williams), quien en su segunda fecha del mundial de Fórmula 1 llegó hasta la tercera sesión de clasificación y largará desde la novena plaza este domingo.

En tanto que ni George Russell (Mercedes), ganador del último libre o el actual líder del torneo, Max Verstappen (Red Bull) tuvieron una qualy para recordar. Iniciarán la decimoséptima fecha de F1 quinto y sexto, respectivamente.

