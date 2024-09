Por una bolsa plástica: Fernando Alonso maniobró a una mano durante GP de Azerbaiyán de F1

Fernando Alonso, piloto español de Fórmula 1, sorprendió durante los libres del Gran Premio de Azerbaiyán con una arriesgada maniobra producto de un inesperado objeto en la pista de Bakú.

El asturiano, doble campeón mundial, se vio sorprendido por una bolsa de plástico que se quedó enganchada en su Aston Martin tras estar suspendida en el aire.

De acuerdo a Mundo Deportivo, el equipo le pidió rápidamente al piloto español que quitara el objeto del monoplaza ya que cualquier elemento, por muy pequeño que sea, puede afectar el rendimiento de los vehículos.

“Fernando, en la parte izquierda de tu Halo hay una bolsa de plástico. Si puedes, usa tu mano izquierda para quitarla”, le comunicaron al español.

En ese momento, Alonso maniobró con solo una mano mientras, con la otra, intentaba quitar la bolsa de su monoplaza.

“Tal vez no puedas alcanzarla. Un poco más hacia el Halo. Sí, un poco más abajo… Lo tienes, bien hecho. Está todo limpio ahora”, le informaron después al asturiano.

Vale recordar que Fernando Alonso fue duodécimo en los segundos libres del Gran Premio de Azerbaiyán de Fórmula 1, los que fueron liderados por el monegasco Charles Leclerc (Ferrari).

Fernando Alonso 🆚 Plastic Bag

The rivalry you didn't know you needed 🍿#F1 #AzerbaijanGP pic.twitter.com/XkRHhIrGPS

— Formula 1 (@F1) September 13, 2024