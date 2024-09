Fórmula 1: Leclerc se repone de choque y se impone en segundos libres del GP de Azerbaiyán

El piloto monegasco Charles Leclerc (Ferrari) fue el más rápido de la jornada de entrenamientos libres de este viernes en el Gran Premio de Azerbaiyán, decimoséptima cita del Mundial de Fórmula 1.

Leclerc terminó por delante del mexicano Sergio Pérez (Red Bull) y el británico Lewis Hamilton (Mercedes), con Max Verstappen (Red Bull) lejos de la parte alta, y con Carlos Sainz (Ferrari) y Fernando Alonso (Aston Martin), cuarto y decimosegundo, respectivamente.

Leclerc se recuperó del golpe contra el muro en los Libres 1 y regresó a un nivel altísimo para marcar el mejor tiempo (1:43.484) en su oportunidad con neumáticos blandos. Solo 66 milésimas de diferencia entre los tres primeros, con Pérez segundo (1:43.490) y Hamilton, que también estuvo en el ‘podio’ en Libres 1, tercero (1:43.550).

En una sesión que comenzó sin un George Russell con problemas en su monoplaza y que tardó en salir del garaje, Oscar Piastri se colocó en lo más alto en un 1:46, hasta que los Ferrari entraron en escena.

Sainz se colocó primero antes de la primera media hora con un tiempo de 1:43.950 ya con el blando, solo 79 milésimas mejor que un Verstappen que sufría mucho en el tercer sector, dejándose casi medio segundo ahí. Aunque esa parte del circuito no parece ser clave para conseguir un buen tiempo a una vuelta, de cara a la calificación.

Su compañero, el monegasco Charles Leclerc, tuvo que volver antes de tiempo al garaje por un problema en la dirección de su monoplaza que sus ingenieros eran incapaces de apreciar con los datos, pero el piloto sí sintió algo extraño, quizá por el golpe contra el muro de los Libres 1.

Ya con mejores condiciones en el trazado, la tabla de tiempos empezó a seguir el guion previsto. Leclerc, ya con su coche solucionado y con blandos, demostró que se le da bien Bakú y se puso en lo más alto con un crono de 1:43.484, pero solo seis milésimas más rápido que ‘Checo’ Pérez, que fue el mejor Red Bull de esta segunda sesión, en un equipo a al que todavía rodean muchas dudas, con Verstappen con el sexto mejor tiempo, a medio segundo de la cabeza.

Russell, con pocas vueltas en esta hora de rodaje, solo pudo ser noveno, mientras Hamilton dejó ver mejoría en los Mercedes tras sus malos GP en Monza y Zandvoort, colocándose tercero en Bakú a menos de una décima del tiempo de Leclerc.

Mientras que Carlos Sainz repitió en el cuarto lugar y Alonso terminó decimosegundo. Problemas para un Lando Norris (McLaren) que no pudo acabar su vuelta lanzada con blandos por la obstaculización de Pierre Gasly (Alpine).

No hubo demasiados movimientos en la tabla de tiempos en los últimos minutos, ya que la parrilla dedicó la parte final de la sesión a realizar pruebas de carrera con cargas altas y neumáticos medios, el que parece funcionar mejor. Tampoco faltaron las simulaciones de salida.

