Colapinto y Leclerc chocaron con barreras en primeros libres del GP de Azerbaiyán: Verstappen lideró

El triple campeón del mundo neerlandés Max Verstappen (Red Bull), líder del Mundial de Fórmula Uno, dominó este viernes en el primer libre del Gran Premio de Azerbaiyán, el decimoséptimo del año, en el circuito urbano de Baku, donde su compañero mexicano Sergio Pérez marcó el tercer tiempo, los españoles Carlos Sainz (Ferrari) y Fernando Alonso (Aston Martin) el quinto y el séptimo, respectivamente, y el argentino Franco Colapinto (Williams) -que provocó una de las banderas rojas-, el decimosexto.

En la mejor de sus 21 vueltas, Verstappen cubrió los 6.003 metros del circuito de la capital azerbaiyana -la cuarta más larga del campeonato- en un minuto, 45 segundos y 546 milésimas, 313 menos que el séptuple campeón mundial inglés Lewis Hamilton (Mercedes) y con 376 respecto al otro Red Bull, el de su compañero el mexicano Sergio Pérez, que giró 17 veces en la pista en la que logró dos de sus seis victorias en la F1 y que, al igual que los anteriores, marcó su tiempo con el neumático blando.

El inglés Lando Norris (McLaren) -segundo en el Mundial, a 62 puntos de Verstappen- marcó el cuarto tiempo (a 481 milésimas) en una sesión que estuvo interrumpida en tres ocasiones, brevemente, con bandera roja. La primera, para retirar de pista unos desperfectos; y las otras dos a causa de sendos accidentes, sin lamentar daños personales: el del monegasco Charles Leclerc (Ferrari) -a falta de 33 minutos para completar la hora-, en la decimoquinta de las veinte curvas del circuito de la capital azerbaiyana, y el de Colapinto -a falta de 17-, a la salida de la cuarta.

Sainz, quinto en el Mundial, repitió 21 veces el trazado de la pista azerbaiyana y, en su mejor intento, se quedó a 627 milésimas de Verstappen en una sesión que concluyó con 30 grados centígrados ambientales y 46 en el asfalto y que Alonso concluyó séptimo.

Charles Leclerc knows all too well how the streets of Baku can bite 😫

This moment whilst topping the times ended the Ferrari driver's FP1 👇#F1 #AzerbaijanGP pic.twitter.com/gFMlGBePFV

— Formula 1 (@F1) September 13, 2024