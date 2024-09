Sanción histórica en la Fórmula 1: FIA suspende a Kevin Magnussen y lo deja fuera de GP de Azerbaiyán

Bombazo en la Fórmula 1. Tras la conclusión del GP de Italia, la Federación Internacional de Automovilismo (FIA) confirmó que Kevin Magnussen, piloto de Haas, quedó fuera de la próxima fecha en Azerbaiyán al acumular doce puntos de penalización en un año.

En Monza, el danés recibió un castigo de diez segundos al intentar adelantar y posteriormente chocar con Pierre Gasly (Alpine) en la curva cuatro del circuito, acción que desencadenó su histórica sanción de parte de las autoridades, quienes con su determinación, decidieron quitarle su lugar en Bakú.

El antecedente al respecto, cuenta que el titular de Haas fue suspendido por motivos deportivos al igual que Romain Grosjean, quien en 2012 provocó una colisión múltiple a bordo de su Lotus en la primera curva (horquilla de La Source) de Bélgica (Spa-Francorchamps).

A través de un documento oficial, la FIA confirmó que Kevin Magnussen infringió en Italia el artículo 4.2 del Reglamento Deportivo de Fórmula 1, por lo cual “la Superlicencia del piloto del coche 20 queda suspendida para la próxima competición del Campeonato Mundial de Fórmula 1 de la FIA de 2024”.

“Tras esta suspensión, se eliminarán 12 puntos de penalización”, ratificó el ente. De esta forma, Haas deberá buscar a quien acompañe a Esteban Ocon en Azerbaiyán.

El candidato principal sería Oliver Bearman, fichaje del equipo en 2025, quien ya sustituyó en la presente temporada de Fórmula 1 a Carlos Sainz -ausente por apendicitis en Ferrari- en el Grand Premio de Arabia Saudita celebrado en marzo.

