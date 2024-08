Williams se desmorona: F1 descalifica a Albon de la qualy y será último en la grilla de salida

Williams está sufriendo y desmoronándose en el GP de Países Bajos, primero por el choque de Logan Sargeant y ahora por la descalificación de los resultados de Alexander Albon en la qualy al detectar problemas en su monoplaza.

Albon se había clasificado octavo en la qualy en el circuito Zandvoort, pero ahora saldrá desde la parte trasera del pelotón debido a un problema con el suelo de su coche muy actualizado.

Williams presentó un nuevo difusor, entrada de pontón, cubierta de motor, entrada de aire central y carrocería de piso en el primer evento después de las vacaciones de verano de la F1, mientras la operación de Grove busca escalar en el orden de la mitad del campo.

Sin embargo, el delegado técnico de la FIA F1, Jo Bauer, detectó un problema potencial relacionado con ese suelo después de la clasificación, y los comisarios investigaron posteriormente el asunto.

Albon y un representante del equipo fueron llamados a visitar a los comisarios y, después de una discusión, el panel emitió su descalificación.

La conclusión de los comisarios fue apuntada en un comunicado donde se afirma que “se encontró que la carrocería del coche 23 se encontraba fuera del volumen reglamentario mencionado en el Artículo 3.5.1 a) del Reglamento Técnico de Fórmula 1 de la FIA”

“El equipo no cuestionó la calibración del sistema de medición de la FIA ni la medición del coche, pero afirmó que sus propias mediciones produjeron resultados diferentes”, enfatizaron.

Por último, aseguraron que “los comisarios deportivos consideran que el resultado de la medición realizada con el sistema de la FIA en el parque cerrado es el pertinente y que se ha seguido el debido proceso previsto por el reglamento”.

“Por lo tanto, se aplica la sanción estándar para una infracción de este tipo”, finalizaron.

De esta forma, Williams vive uno de sus peores jornadas en lo que va de la temporada en la Fórmula 1, precisamente en un día donde se ha revelado que piensan cambiar a Logan Sargeant tras el GP de Países Bajos por Mick Schumacher.

The Williams driver will start the #DutchGP from the rear of the field after his floor breached technical regulations #F1 https://t.co/nvzlE39XUy

Unfortunately, Alex has been disqualified from Qualifying today due to his floor body being outside the regulatory volume set by the FIA. We are incredibly disappointed with this outcome and will be carrying out a thorough investigation and will provide an update soon. pic.twitter.com/LjBrZZ1mML

— Williams Racing (@WilliamsRacing) August 24, 2024