Carlos Sainz se olvida de Ferrari y sueña en grande con Williams: "Estoy seguro que volveré a ganar"

Carlos Sainz es uno de los pilotos que ha logrado romper la hegemonía de de Max Verstappen en la actual temporada en la F1, sin embargo y a pesar de sus resultados, ya tiene remplazo en su actual escudería, Ferrari, luego de que se anunciara la llegada de Lewis Hamilton al ‘Cavallino Rampante’.

Pese a esto, el ganador del GP de Australia ya encontró un nuevo equipo en la parrilla del ‘Gran Circo’, Williams, con quienes pretende volver a lo más alto a la legendaria escudería británica que por ahora se encuentre relegado de las primeras posiciones.

En conversación con la prensa española, el piloto ‘hispano’ detalló los motivos para aterrizar en Williams.

Con relación a esto, Sainz apuntó que “porque al final es un equipo que desde que empecé a hablar con ellos hace ya bastantes meses me transmitió mucha confianza, mucha seguridad y viendo los últimos años han progresado mucho como equipo”.

“Creo que están invirtiendo mucho en volver a traer al equipo donde se merece en la Fórmula 1, con un líder claro y fuerte como es James Bowles y un objetivo muy claro que a mí me transmitió confianza y tranquilidad”, aseguró.

“Todo eso, junto con que es un equipo con mucho pedigrí e historia en la Fórmula 1. Estoy convencido de que volveré a ganar en la F1 y que será con Williams”, enfatizó.

Por otra parte, habló sobre sus chances de haber recalado en Red Bull y Mercedes, ambos elencos que están peleando la parte alta de la tabla en la clasificación del Campeonato Mundial de Fórmula 1.

“Obviamente, también al principio, se consideraron las opciones de Red Bull y Mercedes porque había que considerarlas”, reveló.

Posteriormente recalcó que “una vez te vas de un equipo como Ferrari, siempre miras a las opciones más competitivas, pero una vez tenía bastante claro que las opciones más probables”.

“Había esperado suficiente también y yo también tengo que velar por mis propios intereses, por mi propia carrera deportiva y tomar la decisión que yo quiero tomar y no depender tampoco de terceras partes”, contestó.

Por último reconoció que “por eso era importante para mí tomar esa decisión yo y ser yo dueño de mi propio destino y no esperar”.

Palabras de un piloto que quiere volver a subirse al podio tras finalizar su contrato con Ferrari.

De esta manera, la temporada 2025 promete una parrilla cargada de novedades, donde se verán rostros nuevos y jovenes, acompañados de veteranos en elencos legendarios como Hamilton en Ferrari.

Very happy to announce I'll be joining @WilliamsRacing next season! Excited about the project and the challenges ahead of us! 💪🏻

Muy contento de poder anunciar que el año que viene me uniré a @WilliamsRacing! Entusiasmado con el proyecto y con los retos que tendremos por… pic.twitter.com/oUg5IexunR

— Carlos Sainz (@Carlossainz55) July 29, 2024