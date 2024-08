Kalle Rovanperä lidera el Rally de Finlandia del WRC: Ott Tänak abandonó tras chocar con un árbol

El finlandés Kalle Rovanperä (Toyota GR Yaris), campeón del mundo los dos últimos años y ganador en las dos últimas pruebas disputadas, se hizo este viernes con el liderato del Rally de Finlandia del WRC, novena prueba del Mundial, una vez disputada la primera etapa.

En la jornada de este viernes, el belga Thierry Neuville (Hyundai i20), líder del certamen, bajó a la cuarta plaza, y el estonio Ott Tänak (Hyundai i20), segundo en la general, tuvo que abandonar.

Rovanperä, ganador en Polonia y Letonia y que este año afronta un programa limitado de carreras, lidera el rally más rápido del Mundial con un margen de 8 segundos sobre el británico Elfyn Evans, tercero en la general; y de 8.6 sobre el ocho veces campeón mundial francés Sebastien Ogier. Ambos pilotos, también con Toyota GR Yaris, llegaron a ser líderes del rally al comenzar la jornada.

Cuarto a 25.5 segundos se sitúa Thierry Neuville, que lidera el Mundial de pilotos con 145 puntos, ocho más que Tänak y trece de margen sobre Evans, ganador de este rally en 2021 y el año pasado.

