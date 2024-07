’Checo’ contra las cuerdas: Verstappen respalda a Pérez ante inminente reunión para definir su futuro

Los grandes ‘rezagados’ del GP de Bélgica sin duda fueron Max Verstappen y Sergio ‘Checo’ Pérez, pilotos de Red Bull que tuvieron problemas para sortear las curvas en el circuito SPA Francorchamps y llegaron en cuarto y séptimo lugar respectivamente en la F1.

La victoria quedó en mano de Mercedes, quienes dominaron el podio con la victoria de George Russell, quien desafortunadamente fue descalificado y el triunfo pasó a su compañero, Lewis Hamilton.

Pero quienes siguen en tensión es Red Bull, equipo que en la primera parte del Campeonato era el gran dominador, pero ha quedado tambaleando en esa posición tras las deslucidas actuaciones del mexicano y los últimos problemas del neerlandés.

De hecho, Pérez es uno de los pilotos más criticados en el actual campeonato de la Fórmula 1 y el asesor principal de Red Bull, Helmut Marko, ya lo tiene en la mira.

En el mundo de la escudería de Milton Keynes, se rumorea de que Marko será parte de una reunión de la alta cúspide de Red Bull para definir el futuro del mexicano, quien desde que renovó por dos años en el equipo, no ha tenido grandes actuaciones y su puesto tambalea.

Fue tras el GP de Bélgica que Max Verstappen habló con Viaplay y salió al paso de la ‘inminente’ reunión y aseguró que “nuestro mayor problema no ‘Checo’, sino el coche. En eso es en lo que tenemos que centrarnos más”.

Posteriormente habló del fin de semana del mexicano en SPA Francorchamps, donde apuntó que “pienso que debemos enfocarnos en el coche, en eso es en lo que debemos centrarnos, porque si nos fijamos en el fin de semana de Checo, yo diría que fue muy positivo”.

“Por supuesto, la carrera, sólo muestra que tenemos dificultades con los neumáticos todavía, en cuanto a la vida de los neumáticos. Así que creo que esa debería ser nuestra principal prioridad”, sentenció.

Un fuerte respaldo para ‘Checo’ Pérez, quien ha tenido mejores rendimientos en la Fórmula 1, pero el podio y las victorias se han alejado de su RB20 que no ha estado a la altura de los grandes eventos del ‘Gran Circo’.

Ahora se viene un mes de ‘vacaciones’ antes de la nueva fecha, cuando la F1 aterrice en casa de Max Verstappen en el circuito Zandvoort de los Países Bajos.

Time to re-group as a team, but also to have some rest with our families.

There's still a long championship ahead, so we're going to work together to get back where we belong.

Es hora de reagruparnos como equipo, pero también de descansar un poco con nuestras familias.

Queda un… pic.twitter.com/ZruWLppEkh

— Sergio Pérez (@SChecoPerez) July 28, 2024