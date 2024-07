"Déjalo pasar": la orden de McLaren que marcó victoria de Piastri sobre Norris en GP de Hungría de F1

Un particular momento se vivió este domingo para McLaren en el GP de Hungría de la Fórmula 1 (F1). En la carrera, Lando Norris, que se había puesto líder por entrar antes a ‘boxes’ que su compañero Oscar Piastri -puntero hasta ese momento-, estuvo durante veinte vueltas haciendo oídos sordos a los mensajes de su equipo, que le exigió que devolviera la posición al australiano.

“Necesitamos que lo dejes pasar, déjalo pasar”, se escuchó a través de la radio del equipo y luego de la insistencia, el británico accedió a la petición de su equipo.

Tras la carrera, Lando Norris comentó lo sucedido y bajó los humos ante la visible tensión del suceso, al asegurar que dejó pasar a Piastri por orden de su equipo y que “eso es todo”.

Oscar Piastri, por su parte, celebró su primera victoria oficial en la Fórmula 1 y aprobó lo realizado por su compañero.

“Ha estado bien ejecutado y creo que era lo correcto porque teníamos estrategias distintas“, comentó un emocionado piloto de 21 años, después de que Norris aguantara hasta que quedaban dos vueltas del final para dejarlo pasar al primer lugar en el GP de Hungría de la Fórmula 1.

“Todavía tengo cosas que mejorar, pero espero que no sea la última. Disfrutaré la victoria con el equipo, que me ha dado un grandísimo coche”, concluyó Piastri.

LAP 61/70

McLaren want Piastri in P1 but Norris is faster, he's built the gap to 5s.

Lando: "Tell him to catch up then, please!" 📻#F1 #HungarianGP pic.twitter.com/mWA7RPEvuZ

— Formula 1 (@F1) July 21, 2024