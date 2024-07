Rovanperä no afloja ante la presión del local Sesks y sigue al mando del WRC de Letonia

El finlandés Kalle Rovanperä (Toyota GR) se mantiene como líder del WRC de Letonia, octava cita del Mundial de Rally, tras ser el más rápido en cuatro de los siete tramos de la segunda jornada.

Este viernes también tuvo como protagonista al piloto letón Martins Sesks (Ford), segundo a 15.7 segundos y ganador de sus dos primeras especiales mundialistas.

Rovanperä, campeón del mundo los dos últimos años, se situó en el liderato tras la única especial del jueves, y este viernes se mantuvo al frente del WRC Letonia, que debuta este año como prueba del Mundial y en el que el finlandés disputó su primera prueba a los 12 años.

El finlandés fue el más veloz en cuatro de los siete tramos sobre tierra, pero fue Martins Sesks, de 24 años y que disputa su segunda prueba en la máxima categoría (debutó en la anterior, en Polonia), el que acaparó buena parte del protagonismo.

El letón marcó su primer ‘scratch’ en el Mundial al ganar el segundo tramo del día para auparse de la cuarta a la segunda plaza. Y, cargado de confianza, volvió a ser el mejor en el tercero junto a su copiloto y compatriota Renārs Francis.

Tercero en la general es el ocho veces campeón del mundo francés Sebastien Ogier, que vuelve a la acción en Letonia tras perderse por una lesión el de Polonia, en el que fue reemplazado en el equipo Toyota por el a la postre ganador, Rovanperä.

Tras ellos se sitúan el japonés Takamoto Katsuta (Toyota GR), cuarto a 33.2; el francés Adrien Fourmaux (Ford), quinto a 38.5; y el estonio Ott Tänak (Hyundai), que cayó de la cuarta a la sexta posición tras una jornada complicada en la que acusó falta de confianza al principio de la prueba, así como un problema de frenos que tuvo que arreglar tras la penúltima especial.

El líder del Mundial, el belga Thierry Neuville (Hyundai), se descolgó hasta la novena plaza a 1:23.3 minutos y muy perjudicado por ser el encargado de abrir pista e ir limpiando los tramos de tierra.

El británico Elfyn Evans, segundo en la clasificación general, marcha séptimo a más de 50 segundos del líder. Fue segundo en el orden de salida y tuvo problemas para encontrar tracción sin una línea limpia que seguir.

El rally continúa este sábado con la disputa de ocho especiales y un total de 104 kilómetros cronometrados.

Friday in the books, @KalleRovanpera & @JonneHalttunen in the lead in Latvia 🙌#WRC | #TetRallyLatvia 🇱🇻 pic.twitter.com/k5tKfiOzr4

— FIA World Rally Championship (@OfficialWRC) July 19, 2024