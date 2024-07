Russel lidera última prueba libre antes de la qualy en el Gran Premio de Gran Bretaña de Fórmula 1

El inglés George Russell lideró este sábado, por delante del otro Mercedes, el de su compatriota el séptuple campeón del mundo Lewis Hamilton, el último entrenamiento libre para el Gran Premio de Gran Bretaña, el duodécimo del Mundial de F1, en el circuito inglés de Silverstone.

Libre final donde los españoles Carlos Sainz (Ferrari) y Fernando Alonso (Aston Martin) marcaron el cuarto y el octavo tiempo, respectivamente, y el mexicano Sergio Pérez (Red Bull), el noveno.

En la mejor de sus 22 vueltas, Russell cubrió los 5.891 metros de la legendaria pista inglesa -con el neumático de compuesto intermedio, el que usaron todos, en una sesión mojada- en un minuto, 37 segundos y 529 milésimas.

Mientras que en segundo lugar quedó Hamilton -ocho veces triunfal en Silverstone- sólo 35 milésimas por detrás del inglés, y con 185 de ventaja sobre otro británico, Lando Norris (McLaren): que había sido el más rápido en los entrenamientos del viernes.

Sainz marcó el cuarto crono de la última sesión, en la pista en la que, hace dos temporadas, logró la primera de sus tres victorias en la categoría reina. En la mejor de sus 23 vueltas, el piloto madrileño -cuarto en el Mundial, con 135 puntos, 102 menos que el líder, el neerlandés Max Verstappen (Red Bull)- se quedó a 61 centésimas de Russell y mejoró en dos décimas y media a ‘Mad Max’, que se inscribió quinto en la tabla de tiempos.

‘Checo’ se quedó a un segundo y 755 milésimas de Russell, con el noveno crono, en una sesión que concluyó con doce grados centígrados ambientales y 17 en el asfalto.

Una prueba libre en la que, salvo algún que otro trompo, lo único reseñable fue la bandera roja que provocó por salida de pista, el francés Pierre Gasly (Alpine); que acabó el ensayo a las primeras de cambio, sin marcar tiempo.

En cualquier caso, a causa de las penalizaciones derivadas de la sustitución de unidad de potencia y otros elementos, Gasly afrontará desde el fondo de la parrilla la carrera de este domingo.

La sesión de calificación, que ordenará la parrilla de salida de la carrera de este domingo, se disputará a partir de las tres de la tarde (las cuatro, en horario peninsular español: las 14:00 horas GMT).

