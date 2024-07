A falta de confirmación de FIA: WRC se la juega por Sudamérica e incluye a Chile y Paraguay para 2025

Excelentes noticias llegan desde Europa para el continente sudamericano fanático del Campeonato Mundial de Rally, luego de que uno de los máximos dirigentes de FIA, vaticinara que Chile y Paraguay serán dos paradas del calendario del 2025.

Quien se la jugó y mencionó la doble fecha sudamericana fue el director de eventos del WRC, Simon Larkin, quien además, reveló que el calendario 2025 tendrá 14 fechas a diferencia de las 13 que presenta en la actual temporada.

En conversación con el medio especializado, Motorsports, Simón Larkin aseguró que “el calendario está básicamente listo, es un calendario de 14 eventos”.

“Dijimos que lo tendríamos listo para presentarlo al Consejo Mundial del Deporte del Motor a finales de junio. Así que no estamos muy lejos de eso”, enfatizó.

Posteriormente detalló que Paraguay, Arabia Saudita e Islas Canarias entrarán de lleno al calendario del 2025, augurando que las fechas europeas serán Suecia, Portugal, Italia (Cerdeña), Finlandia, Grecia y Europa Central.

Así también, reveló que Sudamérica albergará dos fechas, al mencionar que Chile y Paraguay estarán ‘pegadas’ en el calendario del 2025.

Con relación a esto, Larkin sentenció que “haremos esos dos eventos en tres semanas, de modo que hay solo un fin de semana de por medio”

“Esto significa que podemos volar todos desde Europa a Paraguay, hacer el equipaje para el Rally e ir a Chile, y luego volar de regreso desde Chile”, deslizó.

De esta forma y a falta de la confirmación de FIA que debiese llegar dentro de los próximos meses, Paraguay será la primera de una ‘doble fecha’ sudamericana que finalizará con los senderos forestales del sur de Chile.

And there's plenty more high-speed action to come 😉

— FIA World Rally Championship (@OfficialWRC) July 2, 2024