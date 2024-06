Sorpresa en GP de Austria: Russell aprovecha sanción a Verstappen y gana su segunda carrera en F1

Batacazo en Austria. George Russell, de Mercedes, se quedó con el Gran Premio de la Fórmula 1 en la denominada ‘casa’ de Red bull.

Un triunfo histórico y sorpresivo del británico, que firmó su segunda victoria de su vida en la categoría.

La competencia venía como casi siempre, con Max Verstappen liderando en la vuelta 64 (de un total de 71) hasta que se entreveró en un incidente con Lando Norris que lo secundaba.

El neerlandés, campeón vigente, bloqueó de manera antideportiva a Norris y terminó recibiendo una sanción de 10 segundos. Además, los dos que luchaban sufrieron ‘pinchazos’.

Russell takes the chequered flag, Piastri finishes second, Sainz comes home third #F1 #AustrianGP pic.twitter.com/I0jvyOscGo

— Formula 1 (@F1) June 30, 2024